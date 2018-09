Pellegrini:Ukážeme, že pravidlá slušného správania platia pre všetkých

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Svidník 18. septembra (TASR) – Musíme hovoriť o dodržiavaní poriadku, slušného správania sa a zákonov. Je jedno, či v rómskej osade alebo aj v našich obciach. Po utorkovom rokovaní vlády vo Svidníku to povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Kabinet sa počas rokovania opätovne zaoberal monitorovacou správou plnenia Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020.uviedol Pellegrini.Podľa jeho slov vynaložené prostriedky padli na úrodnú pôdu, pretože mnohí Rómovia, ktorí boli zamestnávaní cez aktivačné práce, už pracujú v súkromných firmách.vysvetlil Pellegrini." povedal Pellegrini.Veľkou témou, o ktorej je podľa neho potrebné hovoriť, je tiež neporiadok v osadách.zdôraznil premiér s tým, že vláda nájde spôsob, aby zaplatila technické prostriedky na upratovanie.doplnil Pellegrini.Podľa neho to pôjde pri kombinácii pozitívnych opatrení.skonštatoval premiér a doplnil, že motiváciou bude tiež nepozastavenie poberania rôznych typov prídavkov, ak začne niekto pracovať, ako aj vytvorenie vhodného prostredia pre zamestnávanie Rómov vo firmách.