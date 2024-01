Pellegrini urobil premiérovi Ficovi „podržtašku“, tvrdí poslanec Grendel z Matovičovho hnutia Slovensko (video)

Hlavným vinníkom je Pellegrini

Sluha mafie

Zrýchlené rokovanie

25.1.2024 (SITA.sk) - Predseda parlamentu Hlas-SD ) urobil predsedovi vlády Smer-SD ) „podržtašku“, aj keď sám tvrdil, že ňou nebude. Uviedol, to na štvrtkovej tlačovej besede poslanec Gábor Grendel (klub hnutia Slovensko ). Pokračoval s tým, že na urýchlenie rozpravy v parlamente k návrhu na skrátené legislatívne konanie k vládnej novele Trestného zákona dal pokyn sám premiér.„Pellegrini je hlavným vinníkom, že opozícii zatvoria ústa v prvom čítaní a taktiež toho, že zavedú časový limit aj pri rokovaní o novele Trestného zákona. Predseda parlamentu bol ten, ktorý tvrdil, že na rozdiel od rokovania o štátnom rozpočte nesiahnu pri novele Trestného zákona opozícii na právo vystúpiť v rozprave v zmysle zákona o rokovacom poriadku,“ uviedol Grendel.Rokovací poriadok Národnej rady SR určuje, že poslanec má na svoje vystúpenie 20 minút, ak je písomne prihlásený do rozpravy, a desať minút, ak je prihlásený ústne. Grendel tvrdí, že koalícia nie je schopná svojimi argumentmi obhájiť skrátené legislatívne konanie, išlo len o mocenské rozhodnutie. Podľa lídra hnutia Slovensko a poslanca Igora Matoviča neočakávali, že koalícia bude mať až takú drzosť.„Rozhodnutie ústavného súdu jednoznačne hovorí, že keď sa niektorý zo zákonov príjme v skrátenom legislatívnom konaní, nemusí to automaticky zakladať jeho protiústavnosť. Ale keď je zároveň skrátené legislatívne konanie spojené s obmedzením práva opozície hovoriť, v tom prípade to protiústavnosť zakladá,“ vysvetlil poslanec.Pellegrini je podľa neho obyčajným „sluhom mafie“, a osobne si myslí, že je ešte horší ako samotný Fico. Poslanci Národnej rady SR vo štvrtok schválili návrh na skrátené legislatívne konanie k vládnej novele Trestného zákona.Parlament tak o nej bude rokovať zrýchlene. Novela Trestného zákona má okrem iného za cieľ zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry a znížiť tresty za korupciu. Za prijatie návrhu hlasovalo 77 poslancov zo 77 prítomných. Opoziční poslanci pred hlasovaním vytiahli hlasovacie karty zo systému.V rozprave k tomuto bodu vystúpilo sto poslancov a s faktickými poznámkami sa na ich vystúpenia prihlásili 2 067-krát. Zákonodarcovia zároveň odsúhlasili procedurálny návrh poslanca Mariána Saloňa (Smer-SD), aby rozprava k novele Trestného zákona v prvom čítaní trvala len 20 hodín. Odôvodnil to vysokým počtom vystúpení k návrhu na skrátené legislatívne konanie.