Pellegrini v Piešťanoch pripomenul hrôzy vojny: Ak mier prestane byť prioritou, skĺzne to do vražedného šialenstva – VIDEO, FOTO

Vojna odhalila najtemnejšie stránky ľudstva

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Mauthausen či Sereď.

Ako ďalej prezident pripomenul, vo „fabrikách na smrť“ zomrelo 17 miliónov nevinných ľudí. „

dodal prezident.

Statočnosť a nádej boli súčasťou odporu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Poučenie z vojny je stále aktuálne

8.5.2025 (SITA.sk) - Ak mier prestane byť prioritou, skĺzne to do vražedného šialenstva. Udalosti 2. svetovej vojny by preto mali byť poučením. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini na oslavách 80. výročia ukončenia 2. svetovej vojny na letisku v Piešťanoch. Dôležité je podľa neho to, aby aj mladé generácie pochopili, o akú bezohľadnú vojnu išlo.„Aby chápali, že dnes nám nejde len o nejaký formálny akt pripomenutia si historických udalosti, ktorý zhasne s večernými správami a život pokojne beží ďalej. Sme povinní každý jeden deň budovať našu historickú pamäť, aby sa fašistické zlo už nikdy nevrátilo,“ zdôraznil prezident vo svojom príhovore. Pellegrini zdôraznil, že je potrebné hovoriť o fašizme a vojne historickú pravdu.„Je našou morálnou povinnosťou hovoriť mladým generáciám, že 2. svetová vojna odhalila tie najtemnejšie zákutia ľudského zla. Bola bojom proti ideológii postavenej na zvrátenom presvedčení, že jeden národ je nadradený nad ostatné a má právo im vládnuť. V mene tohto presvedčenia neváhali jeho nositelia spáchať dovtedy nepredstaviteľné zločiny. Počas tejto vojny vznikali továrne na smrť, v ktorých sa priemyselne a systematicky likvidovali ľudia len preto, lebo nemali ten správny pôvod, určený tvar hlavy či nosa, alebo ich rasa, viera či národnosť nezapadali do konceptu nového sveta pre vyvolených,“ upozornil prezident.Ako zdôraznil, bola to vojna, počas ktorej boli kruto mučené a vraždené aj ženy a deti, a ktorej cieľom bolo vyhladiť celé národy a skupiny obyvateľstva. „Slovania, Židia či Rómovia mali precízne naprojektovanú desivú budúcnosť otroctva a likvidácie. Povojnový Norimberský proces odhalil všetky zverstvá, ktorým boli neviní a bezbranní ľudia vystavení,“ doplnil prezident a pripomenul, že mapa druhej svetovej vojny má veľké množstvo temných miest, ako napríklad Osvienčim, Treblinka, Buchenwald,Po nacistoch ostalo na našom území 211 masových hrobov, 102 vypálených obci a v koncentračných táboroch zahynulo vyše 70-tisíc občanov vojnovej SR,“Druhá svetová vojna okrem smrti a utrpenia podľa neho však ponúka aj iný obraz. „Obraz statočnosti, odhodlania, obetavosti a nádeje. Voči Osi zla sa postavili štáty a národy, ktoré sa odmietli len bezmocne prizerať šialenému napĺňaniu plánov ich vlastnej likvidácie,“ uviedol Pellegrini s tým, že je dôležité, aby sa nezabudlo na nikoho, kto si zaslúži úctu, a aby sa hovorilo pravdivo o udalostiach, ktoré viedli k porážke fašizmu.„Pretože čím viac účastníkov týchto udalostí odchádza, tým jednoduchšie je prekrúcať historické fakty a vytvárať si vlastnú, alternatívnu históriu. Povedzme preto otvorene a pravdivo, že územie Slovenska oslobodili Červená a rumunská armáda. V radoch Červenej armády bojovali bok po boku príslušníci všetkých národov vtedajšieho Sovietskeho zväzu - Rusi, Ukrajinci, Bielorusi, Kazaši a mnoho ďalších," zdôraznil prezident s tým, že ak to bol kedysi vojak Červenej armády, ktorý pri oslobodzovaní Slovenska položil život, tak aj dnes je to vojak Červenej armády, ktorého obeta si zaslúži spoločné uznanie.„Ničenie pamätníkov Červenej armády, ktorého sme boli svedkami, nie je žiadnym prejavom slobodného názoru, ale obyčajným barbarstvom, ktoré musíme všetci odsúdiť,“ doplnil Pellegrini.Udalosti druhej svetovej vojny by podľa Pellegriniho mali byť poučením a je potrebné si podľa neho uvedomiť, do akého vraždeného šialenstva to môže skĺznuť, ak mier prestane byť prioritou. Vznik druhej svetovej vojny je podľa neho zlyhaním politických elít, ktoré nedorástli na výzvy svojej doby a umožnili fašistickú expanziu.„Aj dnes sme svedkami toho, že sa v základoch otriasa náš medzinárodný systém, ktorý celé desaťročia garantoval spoluprácu a vzájomný rešpekt. Politika sa zmenila na hru veľkých hráčov v zmysle ber alebo neber. V ich pracovniach sa opäť pokojne hovorí o anexii území, akoby išlo o počítačovú hru a nie o osudy miliónov ľudských obetí. Vidíme oslabovanie vplyvu medzinárodných inštitúcii a rozkolísané bezpečnostné záruky. V takýchto neistých časoch sú najviac ohrozené práve malé štáty, akými je aj Slovensko,“ upozornil prezident s tým, že pred politikmi sú závažné rozhodnutia.Musia podľa neho zvážiť, kto sú spojenci, ktorí garantujú bezpečnosť a stabilitu. Najlepšou oslavou ukončenia 2. svetovej by podľa prezidenta bolo nastolenie okamžitého a udržateľného mieru na Ukrajine. „Nielen na Ukrajine, ale všade tam, kde dnes rinčia zbrane, kde prichádzajú o život nevinní ľudia, a kde mocní uverili tomu, že svoje ciele presadia násilím a agresiou,“ uzavrel Pellegrini.