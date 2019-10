Pellegrini: V prípade potreby bude SR súhlasiť s oddialením brexitu

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Štrbské Pleso 11. októbra (TASR) – Slovensko sa vždy prikloní k takému návrhu, ktorý by mal brexit oddialiť alebo by mohol dokonca brexitu zabrániť. Počas Globsec Tatra Summitu 2019 na Štrbskom Plese to v piatok uviedol premiér Peter Pellegrini. Nadchádzajúci samit Európskej rady bude podľa neho veľmi komplikovaný.Slovensko bude podľa jeho slov v prípade potreby určite súhlasiť s predĺžením lehoty brexitu.dodal premiér.Aj o tejto téme sa bude rozprávať na samite Európskej rady, ktorý sa uskutoční na budúci týždeň.poznamenal Pellegrini.Tém na samite však bude viac.podotkol predseda vlády.Zároveň skonštatoval, že Európska rada by mohla zmeniť štýl.dodal Pellegrini.Rady by podľa neho v budúcnosti mali byť skôr viac o rozhodovaní, ako len oSúčasný predseda Európskej rady Donald Tusk to však podľa jeho slov manažoval veľmi dobre.vyhlásil premiér.