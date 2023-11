Pellegrini varoval pred rozdelením spoločnosti, výsledkom toho bude stagnácia a úpadok (video)

Stratený obsah štátnosti

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Spojenie sa pre silnú víziu štátu

22.11.2023 (SITA.sk) - Predseda parlamentu Peter Pellegrini Hlas-SD ) vyzval k spojeniu rozdelenej spoločnosti, na konferencii pod gesciou Európskej komisie (EK) pod názvom Spojená krajina.Pellegrini podľa vlastných slov nepozná v Európskej únii (EÚ) štát, ktorý by takou intenzitou viedol vlastné vnútorné vojny, kde konflikt akéhokoľvek druhu je prakticky na programe dňa.„Pritom Slovensko ako také, ponúka silný príklad zjednotenia sa. Či už išlo o SNP, rok 1968, alebo svoj príbeh písala Nežná revolúcia. Napokon aj samotný jednotiaci konsenzus nás posunul do EÚ a NATO ," upozornil predseda parlamentu a líder strany Hlas-SD Pellegrini pripomenul, že Slovenská republika si pripomenula 30 rokov od svojho vzniku. „Máme ústavu, máme dobudované inštitúcie, len sa nám akosi stratil na tejto ceste obsah našej štátnosti," uviedol.Inými slovami podľa neho povedané, stratili sa odpovede na otázky, čo ako národ chceme, kam smerujeme a kde by sme mali byť o ďalších 30 rokov. „V tomto bojovom virvare si zabúdame hľadať témy a hodnoty, ktoré nás spájajú, ktoré definujú našu spoločnosť ako takú," zdôraznil.Pellegrini vyzval, že je nutné spojiť sa za niečo a nie proti niečomu.„Ako strana (Hlas-SD, pozn. SITA) sme pred voľbami ponúkli mienkotvorným elitám a zoskupeniam tému Celospoločenskej dohody, ktorá mala vytvoriť platformu na budovanie štátu a jeho štátnosti. Dať víziu, čo musíme urobiť dnes, čo zajtra a napokon o 20 rokov. Pred nami stoja civilizačné výzvy, ktoré sa dotknú života ďalších generácií a prehliadať ich je krátkozraké a nezodpovedné," upozornil.Niektorí skeptici podľa neho hovoria, že Slovensko je preto rozdelené, lebo sa stratili veľké výzvy a veľké idey, na ktorých sa dalo spojiť.„Ja na to odpovedám jednoducho. Tou veľkou výzvou, pre ktorú sa treba spojiť, je obyčajné ľudské šťastie každého jedného človeka žijúceho na tomto kúsku čarovnej zeme. Človeka, ktorý je šťastný v štáte bez vnútorných vojen,v štáte, ktorý má jasno kam smeruje, na akých hodnotách stojí. Spojme sa preto pre silnú víziu štátu," vyzval predseda parlamentu.