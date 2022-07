Pellegrini víta iniciatívu Kollára o skrátení volebného obdobia

Líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini víta iniciatívu šéfa Sme rodina Borisa Kollára, ktorý avizoval predloženie ústavného zákona, ktorý by umožnil skrátenie volebného obdobia. Pellegrini si myslí, že Kollárovi tento návrh v koalícii neprejde. Podobne to vníma aj poslanec Richard Takáč zo Smeru-SD. Považuje to za marketingový ťah Kollára. Za prioritu označil zber podpisov na referendum o predčasných voľbách.





"Mám obavu, či nejde opäť o typický kollárovský sľub, že to síce predloží, ale s vedomím, že nenájde patričnú podporu v parlamente ani u jeho koaličných partnerov," povedal novinárom Pellegrini. Ak to Kollár s návrhom myslí vážne, môže podľa Pellegriniho počítať s podporou 11 poslancov pôsobiacich v Hlase-SD.Pellegrini tvrdí, že v tejto oblasti treba zmeniť Ústavu SR. "Už len preto, že ak by Slovensko postihla koaličná kríza, ktorá možno je aj za dverami, potrebujeme mať tento inštitút, aby sa mohla vláda alebo parlament rozhodnúť, že skráti svoje volebné obdobie a vyhlásia sa predčasné voľby," povedal s tým, že na základe nálezu Ústavného súdu SR ústava nedovoľuje poslancom skrátiť si volebné obdobie.Zmena ústavy je podľa neho najčistejšie riešenie. "A lepšie by bolo, keby to urobili poslanci sami a nie až na základe toho, ak ich k tomu donútia ľudia v referende alebo svojou petíciou," dodal.

Takáč poznamenal, že ústavný zákon potrebuje podporu 90 poslancov v parlamente. Nevie si predstaviť, že Kollár by našiel dostatok hlasov na jeho podporu. Chce si počkať na vývoj situácie v koalícii. Kollár avizoval, že podá do 25. augusta návrh ústavného zákona, ktorý by umožnil skrátenie volebného obdobia.



Za prioritu označil Takáč čo najrýchlejšie vyzbieranie podpisov na referendum. Podpisy by chceli vyzbierať do konca júla, podľa Takáča sú v zbieraní "na jednej tretine". Na vyhlásenie referenda je potrebných 350.000 podpisov.



Petičnú akciu k referendu inicioval Smer-SD, všeľudové hlasovanie by chcel spojiť s jesennými voľbami 29. októbra. Prvá otázka má znieť: "Súhlasíte s tým, že vláda SR má bezodkladne podať demisiu?". Druhá otázka má znieť "Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady (NR) SR je možné uskutočniť referendom alebo uznesením NR SR?". Politickú podporu referendu deklarovali okrem Hlasu-SD aj mimoparlamentné subjekty SNS a Republika.