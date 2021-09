Pellegrini: Vláda sa snažila zakryť svoje zlyhania a očkovaním pred návštevou pápeža len rozdelila Slovensko (video)

aktualizované 3. septembra, 14:54





Mnohí sa zúčastnia návštevy pápeža v Maďarsku

Vláda by mala prestať deliť národ

3.9.2021 -Namiesto toho, aby Slovensko návštevu pápeža Františka očakávalo ako zjednotený národ, je rozdelené na rôzne tábory, k čomu najviac prispieva slovenská vláda. Svoje zlyhanie pri očkovaní chcela zlepšiť podmienením návštevy podujatí súvisiacich s návštevou pápeža povinným očkovaním.Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal predseda strany Hlas – sociálna demokracia Peter Pellegrini.„Ukazuje sa, že to nefunguje. A kým návštevu Jána Pavla II. mohlo sledovať niekoľko stotisíc ľudí na jednom mieste, bojím sa, že návšteva pápeža Františka môže byť pre Slovensko vážnou medzinárodnou hanbou,“ povedal Pellegrini. Dodal, že na stretnutie s pápežom sa doposiaľ zaregistrovalo približne 50-tisíc ľudí.Pellegrini sa domnieva, že nízka účasť prihlásených je spôsobená práve podmienkami, ktoré dala vláda, teda aby boli všetci, ktorí sa chcú zúčastniť na stretnutiach s pápežom, plne zaočkovaní.„Tieto podmienky nevymyslel Vatikán, ani Svätý Otec, ale vláda Eduarda Hegera a Igora Matoviča. Je preto smutné, že prítomnosť pápeža mnohí húfne využijú v Maďarsku, kde za úplne iných podmienok takúto návštevu absolvujú,“ dodal.Podľa lídra Hlasu-SD je nutné urobiť všetko pre to, aby sa táto návšteva zvládla čo najdôstojnejšie a aby Slovensko vyslalo pozitívny signál do celého sveta o tom, aká je v krajine atmosféra.„Nehovorím o krajine, kde by zo sčítania ľudí vyplývalo, že by veriacich bolo málo. Vysoké percento obyvateľov tejto krajiny sa hlási ku kresťanstvu, a preto je úplne logické, že taká nízka účasť na stretnutí s pápežom je spôsobená najmä podmienkami, ktoré stanovila táto vláda,“ dodal.Expremiér poukázal na blížiace sa letecké dni na letisku Kuchyňa, ktoré sa uskutočnia cez víkend v režime OTP. Vstup teda budú mať očkovaní, otestovaní, alebo tí, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali. „Keď by ste chceli ísť v čase návštevy pápeža do obchodného centra, tam vám netreba vôbec nič. Žiadne OTP,“ doplnil Pellegrini.V tejto súvislosti preto vyzval koalíciu, aby toto delenie zastavila. „Zastavte frustráciu aj tých veriacich ľudí, ktorí by sa radi zúčastnili, ale momentálne nemôžu. Chcem požiadať, aby vláda okamžite zmenila tieto pravidlá a nevytvárala deliace čiary medzi veriacimi v národe,“ vyzval predseda strany Hlas-SD.Skonštatoval, že toto rozhodnutie by mal zvážiť aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).