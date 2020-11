Pellegrini vyčíta Matovičovi predĺženie núdzového stavu a z celoplošného testovania nevidí žiaden medicínsky prínos (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.11.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas–SD) Peter Pellegrini nevidí žiaden medicínsky prínos celoplošného testovania. Expremiér to uviedol vo videu, ktoré zverejnil vo svojom profile na sociálnej sieti.Predsedovi vlády Igorovi Matovičovi (OĽaNO) vyčíta, že oklamal ľudí sľubom, že po celoplošnom testovaní sa môžu dočkať uvoľnenia opatrení. Vláda však miesto uvoľňovania opatrení schválila predĺženie núdzového stavu o 45 dní.„Nevidíme žiaden väčší medicínsky prínos celej akcie a žiadna väčšia sloboda sa žiaľ nekoná. Ľudia, ktorí sa prišli otestovať nespoľahlivými testami boli jednoducho podvedení,“ povedal vo videu Pellegrini. Predseda strany Hlas-SD dodal, že si nevie v praxi predstaviť, ako by fungovalo opätovné otvorenie kaviarní či fitnescentier za podmienky, že budú musieť testovať svojich návštevníkov.Núdzový stav bol pôvodne vyhlásený od štvrtka 1. októbra do soboty 14. novembra, teda na 45 dní. O jeho predĺžení na ďalších 45 dní rozhodla vláda na stredajšom rokovaní.