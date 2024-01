Pellegrini vyhlásil voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu, známy je aj termín odvolávania Blahu

Sudcu vyberie prezidentka Čaputová

15.1.2024 (SITA.sk) - Predseda parlamentu Peter Pellegrini Hlas-SD ) v pondelok vyhlásil voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR . Informovala o tom Kancelária Národnej rady SR a spresnila, že termín na podávanie návrhov je určený do 31. januára 2024, aby voľba mohla byť na schôdzi parlamentu so začiatkom 16. apríla.Ako vysvetlila kancelária, parlament by mal zvoliť dvoch kandidátov na funkciu sudcu ÚS SR, ktorá sa uvoľnila po odchode sudkyne Jany Laššákovej . Z kandidátov vyberie konkrétneho sudcu prezidentka Zuzana Čaputová Pellegrini v pondelok svojím rozhodnutím súčasne požiadal poslancov, aby mu do 22. januára predložili návrhy na voľbu člena Súdnej rady SR. Parlament pritom volí troch členov Súdnej rady. „Nominantka parlamentu Alena Svetlovská sa 15. decembra 2023 vzdala svojej funkcie," spresnila kancelária. Predseda parlamentu zvolal na utorok 16. januára o 14:00 aj mimoriadnu siedmu schôdzu parlamentu . O zvolanie schôdze požiadala skupina poslancov v súvislosti s návrhom na odvolanie Ľuboša Blahu (Smer-SD) z funkcie podpredsedu parlamentu.Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková SaS ) vyhlásila, že povinnosťou Pellegriniho bolo vyhlásiť voľbu chýbajúceho ústavného sudcu bezodkladne po tom, ako sa ujal funkcie predsedu parlamentu.Podľa Kolíkovej by v tejto súvislosti mali konať aj orgány činné v trestnom konaní, keďže existuje podozrenie na trestný čin v súvislosti s neplnením si povinností verejného činiteľa.Pripomenula, že bývalá sudkyňa Laššáková sa vzdala funkcie ku koncu septembra 2023. Ako Kolíková dodala, konať bezodkladne Pellegrinimu káže zákon. „Od prvého dňa, ako sa stal predsedom parlamentu, je to už viac ako dva mesiace," zdôraznila Kolíková, podľa ktorej je dôvodom zámer koalície ovládnuť voľbu chýbajúceho ústavného sudcu.Oddialenie voľby podľa nej môže znamenať, že by o vymenovaní rozhodovala už nová hlava štátu. „Ja verím tomu, že voliči v nadchádzajúcich prezidentských voľbách vnímajú veľmi citlivo všetko, čo sa deje a čoho je schopná táto vláda," uzavrela Kolíková.