Pellegrini vylúčil spoluprácu Hlasu s hnutím OĽaNO a ďalšou stranou, ale smeráci to nie sú (video)

21.2.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) pôjde do nadchádzajúcich parlamentných volieb samostatne bez vytvárania predvolebných koalícii alebo spolkov. Uviedol to v utorok po zasadnutí rozšíreného predsedníctva strany v Banskej Bystrici predseda strany Peter Pellegrini Zároveň zopakoval, že strana odmieta povolebnú spoluprácu s hnutím OĽaNO a stranou Kotlebovci- ĽSNS . O prípadnej spolupráci s inými stranami podľa neho rozhodnú voliči a ochota strán podieľať sa na plnení vízie Hlasu-SD.Strana sa podľa Pelegriniho chce zameriavať na budúcnosť Slovenska a nie sa vracať do minulosti. „Sme pripravení v plnej miere vyraziť do kampane," vyhlásil Pellegrini. Slovensko sa podľa neho momentálne nachádza v hlbokej politickej a ekonomickej kríze. Riešením sú podľa neho predčasné voľby a nová schopná vláda.„Slovensko sa musí pozerať dopredu, pretože po 30 rokoch sme prestali dobiehať vyspelý svet," skonštatoval šéf Hlasu. Novovzniknutá vládna koalícia bude podľa neho musieť reflektovať na všetky chyby, ktoré sa stali v histórii Slovenska, aby sa im vyvarovala. „Aby sme naozaj začali písať ďalšiu novú tridsaťročnicu SR," doplnil Pellegrini.