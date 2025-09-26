Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

26. septembra 2025

Pellegrini vymenoval nových generálov, do funkcie uviedol aj veliteľa Národných obranných síl – VIDEO


Prezident Peter Pellegrini v piatok vymenoval do generálskych hodností pilota, výsadkára, odborníka na protivzdušnú obranu, a tiež veliteľa



66951b5fc5d89479081778 676x451 26.9.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v piatok vymenoval do generálskych hodností pilota, výsadkára, odborníka na protivzdušnú obranu, a tiež veliteľa Národných obranných síl.


Pellegrini na návrh vlády SR do hodnosti brigádneho generála vymenoval Adolfa Daubnera, Ladislava Kisela, Jozefa Kasla a Dušana Košúta. Do hodnosti generálporučíka bol povýšený Miroslav Lorinc.

Príslušníci vzdušných aj pozemných síl


Išlo tak o príslušníkov vzdušných aj pozemných síl. "Napriek rozmanitosti vašich špecializácií vás spája kľúčový spoločný menovateľ – tým sú vaše vysoké odborné i morálne kvality a predovšetkým oddanosť, s akou slúžite vlasti," povedal Pellegrini vo svojom príhovore novovymenovaným generálom.

Pri tejto príležitosti prezident spomenul nedávne opakované narušenia vzdušného priestoru na východnej hranici NATO a upozornil, že tieto incidenty sa bezprostredne dotýkajú aj bezpečnosti SR a vyžadujú si konkrétnu a odhodlanú reakciu v podobe zlepšovania a posilňovania obranyschopnosti krajiny. Pre profesionálnych vojakov z toho podľa prezidenta vyplývajú vyššie nároky na výcvik a odbornú kvalifikáciu.

Noví generáli by mali byť príkladom vlastenectva


"Je nevyhnutné, aby ste boli pripravení na nové druhy hrozieb vrátane hybridných a kybernetických útokov, terorizmu či dezinformačných kampaní," zdôraznil Pellegrini. Noví generáli by tak podľa neho mali byť vzorom aj pre ostatných mužov a ženy v uniformách.

"Buďte garantom istoty, motivujte svojich podriadených k odvahe a disciplíne. A buďte príkladom vlastenectva, ktoré patrí k výbave profesionálneho vojaka prinajmenšom tak ako jeho odbornosť či výzbroj," uzavrel prezident.


Zdroj: SITA.sk

