Piatok 26.9.2025
26. septembra 2025
Pellegrini vymenoval nových generálov, do funkcie uviedol aj veliteľa Národných obranných síl – VIDEO
Prezident Peter Pellegrini v piatok vymenoval do generálskych hodností pilota, výsadkára, odborníka na protivzdušnú obranu, a tiež veliteľa
26.9.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v piatok vymenoval do generálskych hodností pilota, výsadkára, odborníka na protivzdušnú obranu, a tiež veliteľa Národných obranných síl.
Pellegrini na návrh vlády SR do hodnosti brigádneho generála vymenoval Adolfa Daubnera, Ladislava Kisela, Jozefa Kasla a Dušana Košúta. Do hodnosti generálporučíka bol povýšený Miroslav Lorinc.
Išlo tak o príslušníkov vzdušných aj pozemných síl. "Napriek rozmanitosti vašich špecializácií vás spája kľúčový spoločný menovateľ – tým sú vaše vysoké odborné i morálne kvality a predovšetkým oddanosť, s akou slúžite vlasti," povedal Pellegrini vo svojom príhovore novovymenovaným generálom.
Pri tejto príležitosti prezident spomenul nedávne opakované narušenia vzdušného priestoru na východnej hranici NATO a upozornil, že tieto incidenty sa bezprostredne dotýkajú aj bezpečnosti SR a vyžadujú si konkrétnu a odhodlanú reakciu v podobe zlepšovania a posilňovania obranyschopnosti krajiny. Pre profesionálnych vojakov z toho podľa prezidenta vyplývajú vyššie nároky na výcvik a odbornú kvalifikáciu.
"Je nevyhnutné, aby ste boli pripravení na nové druhy hrozieb vrátane hybridných a kybernetických útokov, terorizmu či dezinformačných kampaní," zdôraznil Pellegrini. Noví generáli by tak podľa neho mali byť vzorom aj pre ostatných mužov a ženy v uniformách.
"Buďte garantom istoty, motivujte svojich podriadených k odvahe a disciplíne. A buďte príkladom vlastenectva, ktoré patrí k výbave profesionálneho vojaka prinajmenšom tak ako jeho odbornosť či výzbroj," uzavrel prezident.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini vymenoval nových generálov, do funkcie uviedol aj veliteľa Národných obranných síl – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
