Pellegrini vystúpi na valnom zhromaždení OSN. Počas týždennej návštevy USA absolvuje rokovania aj návštevu Národného českého a slovenského múzea

21.9.2024 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini odcestuje v nedeľu 22. septembra do Spojených štátov amerických na 79. Valné zhromaždenie Na Samite budúcnosti v New Yorku, ktorý je súčasťou Valného zhromaždenia OSN, sa stretnú svetoví lídri s cieľom dosiahnuť nový medzinárodný konsenzus a obnoviť dôveru v multilateralizmus.Má byť impulzom pre plnenie starých záväzkov i pre riešenie nových výziev vrátane mierového využívania vesmíru a nových technológií, akou je napríklad umelá inteligencia. V USA strávi Pellegrini týždeň.Vystúpenie prezidenta sa očakáva v pondelok 23. septembra. S prejavom vystúpi aj v rámci všeobecnej rozpravy Valného zhromaždenia OSN v stredu 25. septembra a zúčastní sa tiež na otvorenej diskusii Bezpečnostnej rady OSN na vysokej úrovni na tému „Schopnosť viesť smerom k mieru“. Bilaterálne rokovania by mal absolvovať s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Gutterresom, ako aj s ďalšími hlavami štátov a tiež s prezidentom Svetového židovského kongresu Ronaldom Lauderom.Diskusia s Pellegrinim uzavrie v utorok 24. septembra v New Yorku podujatie Slovak Pro Summit 2024. Ide o platformu, ktorej cieľom je posilnenie spolupráce odborníkov medzi oboma krajinami prostredníctvom Slovákov žijúcich v USA. Prezident sa zapojí do diskusie s komunitou Slovak PRO o budúcnosti Slovenska a o tom, ako môže slovenská zahraničná komunita pomôcť formovať ďalší rozvoj krajiny.Návšteva slovenskej hlavy štátu v USA bude od štvrtka 26. septembra pokračovať v Cedar Rapids, druhom najväčšom meste štátu Iowa. Pri príležitosti 50. výročia založenia tam prezident navštívi Národné české a slovenské múzeum a knižnicu.Spolu s prezidentom Českej republiky Petrom Pavlom odhalia na jeho pozemku nový orloj na zrenovovanej hodinovej veži v štýle historických hodín na pražskej Staromestskej radnici. V programe prezidenta je aj stretnutie s predstaviteľmi tohto stredozápadného štátu USA. Príchod prezidenta späť na Slovensko sa očakáva v sobotu 28. septembra v ranných hodinách.