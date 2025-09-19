Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

19. septembra 2025

Pellegrini vyzdvihol odvahu a obetavosť laureátov Zlatého záchranárskeho kríža, medzi ocenenými bol aj 12-ročný chlapec – VIDEO


Tagy: Prezident Slovenskej republiky Prezidentský palác

Prezident SR Peter Pellegrini v piatok v Prezidentskom paláci prijal laureátov ocenenia Zlatý ...



sni mka obrazovky 2025 09 19 o 13.14.32 676x393 19.9.2025 (SITA.sk) - Prezident SR Peter Pellegrini v piatok v Prezidentskom paláci prijal laureátov ocenenia Zlatý záchranársky kríž za rok 2024, nad ktorým prevzal záštitu. Ako uviedol vo svojom príhovore k 23 oceneným, je veľkým povzbudením zistiť, že sú medzi nami ľudia, ktorí vedia bez váhania a s plným nasadením podať pomocnú ruku tým, ktorí sa ocitli v ohrození života.


„Dokázali ste vrátiť život ľuďom, ktorým zlyhávalo srdce. Preukázali ste duchaprítomnosť aj zdravotnícke znalosti a zručnosti. Neváhali ste vyslobodiť obeť z horiaceho vraku, zasahovať pri nehodách a zachovať rozvahu aj v kritických okamihoch. Obdiv a rešpekt si zaslúži zásah hasičov v horiacej nemocnici a tiež dvanásťročný chlapec, ktorý z vody vytiahol topiaceho sa spolužiaka,“ povedal prezident.

Potrebný príklad pre celú spoločnosť


Podľa jeho slov sú títo ocenení pozitívnym príkladom v čase, keď ho Slovensko akútne potrebuje. „Zachraňujete nielen zdravie a životy občanov či materiálne hodnoty, ale zachraňujete svojimi činmi aj našu spoločnosť pred apatiou, ľahostajnosťou a negativizmom,“ povedal Pellegrini.

Zaujalo ho tiež kritérium, podľa ktorého sú v tímových kategóriách oceňovaní ľudia, ktorí sú prví na mieste mimoriadnej udalosti, podstupujú najväčšie riziko a majú najmenej informácií. Upozornil, že ocenenie predstavuje záväzok pre štát i verejnosť.

„Aby vám všetkým ľudia dávali dostatočne najavo, že si vážia vašu prácu a že vám dôverujú. Samozrejme, je dôležité, aby vám takúto spätnú väzbu dal aj štát – a to v podobe primeraných materiálnych a finančných podmienok a dostatočného technického aj personálneho vybavenia,“ poznamenal prezident.

Legislatívne zmeny a efektívnejšia pomoc


Veľkou pomocou sú podľa neho aj legislatívne zmeny a postupy, ktoré výrazne skrátia reakčný čas a zefektívnia pomoc v naliehavých prípadoch. Prezident zagratuloval laureátom, pre ktorých sa záchrana ľudského života a zdravia stala najvyššou hodnotou. „Hodnotou, pre ktorú neváhate riskovať vlastné životy či zranenia, neváhate obetovať voľný čas ani vlastné pohodlie,“ dodal.

Ocenenie Zlatý záchranársky kríž sa udeľuje od roku 1998 za výnimočné skutky pri záchrane života a zdravia. Organizátorom je redakcia odborného česko-slovenského časopisu RESCUE report. Každoročne sú oceňovaní jednotlivci aj tímy – profesionálni i dobrovoľní záchranári, policajti, zdravotníci či občania, ktorí preukázali odvahu a obetavosť v kritických situáciách.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini vyzdvihol odvahu a obetavosť laureátov Zlatého záchranárskeho kríža, medzi ocenenými bol aj 12-ročný chlapec – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prezident Slovenskej republiky Prezidentský palác
