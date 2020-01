Pellegrini z povolebnej spolupráce vylúčil kotlebovcov, vyjadril sa aj k roztržke s Dankom

Netradičné konanie Američanov

Roztržka s predsedom parlamentu

12.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskí vojaci sú v bezpečí, sú na území tretej krajiny a nič im nehrozí. Povedal v diskusnej relácii V politike televízie TA3 predseda vlády Peter Pellegrini Smer-SD ). „Plnia úlohy centrálneho velenia misie NATO,” doplnil.Podľa Pellegriniho sa naši vojaci nezúčastňujú a ani nebudú zúčastňovať bojových operácií, pretože ide o výcvikovú misu. Misa NATO má podľa neho význam iba do momentu, kým ju Irak na svojom území bude chcieť.V prípade, že by Slovensko chcelo svojich vojakov stiahnuť, nepotrebuje na to povolenie parlamentu. Konanie USA bolo podľa neho netradičné, no pre Slovensko je zotrvanie v NATO kľúčové.Premiér vznik Európskej armády v dohľadnej dobe neočakáva.Vyjadril sa aj k roztržke s predsedom parlamentu Andrejom Dankom SNS ). „S pánom predsedom parlamentu sme mali rovnakí cieľ, len sme mali rozdielne názory na spôsob ako to spraviť. Ako premiér musím narábať so svojimi právomocami veľmi obozretne. Nebolo ani možné individuálne vykonať evakuáciu.”Z povolebnej spolupráce vylúčil iba stranu Kotlebovci - Ľudová strana naše Slovensko (ĽSNS) . Vysvetlil to tým, že popiera demokratické hodnoty a zdôraznil, že Marian Kotleba nevie viesť štát. „ĽSNS dokázala, že nevie riadiť štát, videli sme to pri ich riadení Banskobystrickej župy. Ten pán nie je nepopísaný list papiera," povedal predseda vlády.V relácii sa Pellegrini vyjadril aj k štrajku autodopracov, ktorí si podľa neho zobrali za rukojemníkov štát a občanov. „Žiadam ich, aby odišli z ciest. Pretože to nie je štrajk, je to ohrozovanie života ľudí a záujmov štátu,” vyjadril sa premiér.Zvolá aj stretnutie, na ktorom sa zúčastnia ministri dopravy, vnútra, financií, hospodárstva a policajný prezident, aby riešili aktuálnu situácia. Sám rokovanie s dopravcami zatiaľ neplánuje.