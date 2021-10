Pellegrini za podpisy ustúpil Ficovi a bude akceptovať ješitnú a trápnu podmienku smerákov

Dôležitý výsledok a nie forma

4.10.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini má informácie, že Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) v krátkej dobe dodá potrebné podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze o odvolávaní vlády v parlamente. Pellegrini to v pondelok povedal na tlačovej besede.Podľa Pellegriniho bude Hlas-SD akceptovať podmienku, aby návrh na odvolanie kabinetu Eduarda Hegera OĽaNO ) odôvodnil poslanec Smeru-SD Ľuboš Blaha , aj keď s touto iniciatívou prišiel Hlas-SD.„Pre Hlas je dôležitý výsledok a nie forma. Nebudeme sa teraz hádzať o zem, že kto vie lepšie kričať, kto vie lepšie niekoho uraziť,“ vyhlásil Pellegrini.Doplnil, že Hlas-SD urobí všetko preto, aby schôdza bola aj za cenu akceptovania „tejto smiešnej podmienky“, keď si to Smer-SD želá.Predseda Smeru-SD Robert Fico minulý týždeň na tlačovej besede povedal, že Smer-SD je pripravený dať podpisy Hlasu-SD. Dodal však, že je pripravený poskytnúť aj predkladateľa poslanca Ľuboša Blahu. Pellegrini na to následne reagoval, že ide „o ješitnú a trápnu podmienku“.Šéf Hlasu-SD v pondelok uviedol, že už pred časom tvrdil, že nemá význam odvolávať v parlamente jednotlivých ministrov, pretože žiadna koalícia si svojho ministra neodvolá. Poznamenal tiež, že chápe, že vládni poslanci sami seba „nevyženú“ z parlamentu.Podľa neho však ide o schôdzu, na ktorej sa bude môcť hovoriť o všetkom, o čom Národná rada SR nedovolila hovoriť. Pellegrini spomenul napríklad ceny potravín, situáciu v zdravotníctve a vo verejných financiách.