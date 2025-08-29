|
29.8.2025
Meniny má Nikola, Nikolaj
|Denník - Správy
29. augusta 2025
Pellegrini: Zo spoločnosti vymizla nielen svornosť a jednota, ale aj základná tolerancia a porozumenie
Zo spoločnosti vymizla nielen svornosť a jednota, ale aj základná tolerancia a porozumenie, skonštatoval prezident Peter Pellegrini počas svojho prejavu v Banskej Bystrici ...
29.8.2025 (SITA.sk) - Zo spoločnosti vymizla nielen svornosť a jednota, ale aj základná tolerancia a porozumenie, skonštatoval prezident Peter Pellegrini počas svojho prejavu v Banskej Bystrici počas osláv 81. výročia SNP. Hlava štátu to uviedla v kontexte toho, že počas povstania sa národ dokázal zomknúť, a to i napriek rozdielom medzi jednotlivými členmi spoločenstva.
Pellegrini uviedol, že sociálne siete sa stali galaprehliadkou vzájomnej nenávisti, ktorá sa stupňuje, a kde si ľudia prajú smrť, či šíria klamstvá. Spomenul aj médiá, ktoré podľa neho dlhodobo hrdili tým, že sú strážnymi psami demokracie, v súčasnosti prispievajú k rozširovaniu tejto nenávisti zo sociálnych sietí.
„Namiesto tlmenia nenávisti sami častokrát prilievajú olej do ohňa vzájomnej neznášanlivosti," vyjadril sa prezident. Zlobu a nenávisť podľa neho šíria aj medzi tých, ktorí ju na sociálnych sieťach nezachytili.
„Vzájomná nenávisť sa tak nevracia v kruhu, ale v stúpajúcej špirále," povedal. Dodal, že táto špirála je čím ďalej, tým väčšia, a s obavami premýšľa, kde táto špirála skončí.
Pellegrini vystríhal, že môžeme dospieť do bodu, kedy ľudom nebude stačiť len už nenávisť na sociálnych sieťach a vyústi to do reálneho násilia. Spomenul v tomto smere atentát na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý sa stal minulý rok 15. mája v Handlovej. „Nenávisť je palivo, ktoré skvele horí, no neskutočne ťažko sa hasí,“ prízvukoval. Poukázal na hrdinov SNP, ktorí so zbraňou v ruke bojovali za našu slobodu.
„Nezničme ich odkaz tým, že raz zoberieme do rúk zbrane, aby sme bojovali jeden proti druhému," uviedol prezident. Apeloval na zastavenie šírenia nenávisti, rovnako apeloval aj na politikov, ktorí si podľa jeho slov spravili z nenávisti vlastnú politickú živnosť.
„Na rozdiel od ostatných nesú neporovnateľne väčší kus zodpovednosti za to, kam sa náš spoločný štát uberá a ako budeme spolu ako národ v budúcnosti existovať," podotkol. Politika sa predsa nemôže zmeniť na súťaž, kto koho viac urazí.
Výzvu hlava štátu smerovala aj k médiám, aby sa vrátili k hodnotám, na ktorých si kedysi zakladali a neprenášali blato zo sociálnych sietí do mediálneho priestoru. Inak podľa neho hrozí, že sa všetci „o chvíľu v tom blate všetci brodiť až po uši“. Podľa jeho názoru vy záujmom o hrdinov povstania väčšmi prispeli k povedomiu národa.
„Pozrime sa na hrdinov SNP a skúsme sa aspoň trochu inšpirovať hodnotami, za ktoré boli ochotní obetovať svoje vlastné životy," apeloval. Pellegrini sa účastníkom SNP poďakoval za odvahu, odhodlanie a obete, ktoré priniesli, považuje za povinnosť nezabudnúť na ich činy a budovať historickú pamäť.
„Fašistické zlo sa nesmie vrátiť v žiadnej podobe. Ani v nacistickej uniforme, ani v značkovom obleku, ani zamaskované slovami, ktoré síce nespomínajú nacizmus či fašizmus, no sú skrz naskrz presiaknuté nenávisťou," zdôraznil.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini: Zo spoločnosti vymizla nielen svornosť a jednota, ale aj základná tolerancia a porozumenie © SITA Všetky práva vyhradené.
