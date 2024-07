Pellegrini zostal podľa hnutia Slovensko rovnakým sluhom mafie. Je len podržtaškou vládnej koalície, tvrdí Remišová

Prezident Peter Pellegrini podpísal zákon o Slovenskej televízii a rozhlase , ktorým končí RTVS vo svojej súčasnej podobe. Vyplýva to z informácií zverejnených na internetovej stránke hlavy štátu. Prezident zákon podpísal v nedeľu 30. júna. Zákon bol zároveň už zverejnený v zbierke zákonov s účinnosťou od pondelka.Pellegrini podpísal zákon o Slovenskej televízii a rozhlase, pretože po oboznámení sa so schváleným textom zákona dospel k presvedčeniu, že nezakladá dôvodné podozrenia na nesúlad s Ústavou SR a nie je ani zásahom do slobody slova. Ako ďalej uviedol, v texte schváleného zákona nevzhliadol rozpor ani so súčasnými medzinárodnými normami, ktorými je Slovenská republika viazaná.Podľa zákona schváleného parlamentom 20. júna verejnoprávne médium Rozhlas a televízia Slovenska nahradí Slovenská televízia a rozhlas (STVR). Za zákon hlasovalo 78 poslancov, pričom opozícia sa na hlasovaní nezúčastnila.Materiál deklaruje zámer vytvoriť novú inštitúciu, ktorá bude objektívne napĺňať verejnoprávny charakter vysielania. Rovnako zdôrazňuje, že rozhlas a televízia sa formálne nerozdelia, no vytvoriť by sa mal priestor na samostatný rozvoj oboch.