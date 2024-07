Pellegriniho druhá zahraničná cesta viedla do Poľska, s Dudom prebrali aktuálne témy oboch krajín (video+foto)

Predmet rokovania samitu NATO

Postoj ohľadom Green Dealu

4.7.2024 (SITA.sk) - Druhá zahraničná cesta prezidenta Petra Pellegriniho viedla do Poľska, kde ho vo štvrtok vo Varšave prijal poľský prezident Andrzej Duda . Prezidenti si pripomenuli spoločnú cestu Poľska a Slovenska pri prekonávaní spoločných výziev či kríz, ako aj v súvislosti s členstvom v EÚ Prezidenti prebrali aj aktuálne témy, ktoré sa priamo dotýkajú oboch krajín. Ako Pellegrini uviedol, druhá zahraničná cesta viedla do Poľska, ktoré je pre Slovensko strategickým partnerom. Poľsko patrí medzi top tri krajiny, ktoré sú pre SR najväčším investorom a obchodným partnerom.Prezidenti hovorili o tom, čo bude predmetom rokovania na samite NATO vo Washingtone, ktorý bude už o niekoľko dní. Pellegrini poľského prezidenta informoval o tom, že Slovensko dodržiava záväzok vynakladať dve percentá HDP na obranu.„Potvrdil som, že Slovensko už presiahlo objem investícii do obrany a naše investície sa hýbu na úrovni 2,11 percenta," uviedol Pellegrini a informoval aj o pretransformovaní mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na mnohonárodnú brigádu, ktorej velenie prebralo po Českej republike Španielsko. Súčasne deklaroval, že Slovensko je pripravené v prípade potreby hostiť viac vojakov armád NATO.Témou bola aj vojna na Ukrajine. Pellegrini ubezpečil, že aj napriek medializovaným informáciám, ktoré hovoria opak, Slovensko robí pre Ukrajinu veľké množstvo práce. Ako vymenoval, Slovensko investovalo a zvýšilo kapacity vo svojich štátnych a pološtátnych zbrojárskych firmách pre zvýšenie kapacít munície, hlavní či opráv vojenskej techniky.„Sme významným partnerom pre Ukrajinu aj vo vzťahu k dodávkam energií," uviedol Pellegrini. Prezidenti sa tak zhodli v otázkach pomoci Ukrajine. „Všetci by sme chceli, aby sa vojna skončila. Je to veľké utrpenie pre našich susedov a chceme, aby sa okamžite skončila, no nie víťazstvom Ruska,“ zdôraznil Duda.Prezident Duda počas návštevy pozval Pellegriniho na stretnutie lídrov neformálnej skupiny Arraiolos na jeseň v Krakove. Pellegrini toto pozvanie prijal. Ako uviedol, bude to podľa neho zaujímavé stretnutie, kde budú môcť prezidenti prezentovať svoje priority vo vzťahu k EÚ a globálnym výzvam.Slovenský prezident ďalej uviedol, že našli zhodu v postojoch ohľadom Green Dealu . Politiku Green Dealu je podľa jeho slov potrebné redefinovať.„Nespochybňujeme ciele, ale nástroje sa musia zreálniť, pretože nemôžeme dovoliť, aby boli ohrozované pracovné miesta, priemysel či oslabovanie konkurencieschopnosti EÚ," doplnil Pellegrini a pokračoval, že Slovensko ponúka Poľsku aj expertíznu pomoc a skúsenosti v oblasti dobudovania jadrovej energetiky.„Máme 50-ročné skúsenosti, preto som rád, že sa v krátkej dobe chystá misia poľských akademikov, vedcov a výskumníkov, ktorí majú nabrať skúsenosti od slovenských expertov. Tu Slovensko môže byť cenným zdrojom,“ uzavrel Pellegrini.