Pellegriniho Hlas-SD podá trestné oznámenie na Matoviča aj členov vlády a chce predčasné voľby (video)

5.1.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) podá trestné oznámenie na premiéra Igora Matoviča OĽaNO ) a členov vlády.Na utorňajšej tlačovej konferencii to povedal predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini . Dôvodom je napríklad podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa či šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Šírenia choroby sa mal podľa neho dopustiť vicepremiér Štefan Holý Sme rodina ), ktorý „možno nakazil polovicu vlády”.Podľa Pellegriniho je Matovič priamo zodpovedný za súčasnú krízu. Tvrdí o ňom, že je sabotér a pýta sa kde je. V súčasnej situácii by mal totiž podľa neho každý deň byť prítomný na úrade vlády. Pellegrini očakáva, že niekedy po tlačovej konferencii napíše Matovič „trápny status”.Nezaradení poslanci a členovia Hlasu-SD predložia na januárovú schôdzu parlamentu návrh zákona o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády.„Nie mimoriadna schôdza ani návrh na nejaké uznesenie, ale návrh zákona, ktorý bude riadne zaradený do programu januárovej schôdze a o ktorom sa bude hlasovať, aby sme dali možnosť poslancom národnej rady v mieri a pokoji ukončiť toto trápenie,” dodal predseda Hlasu-SD.Riadenia krajiny sa majú zhostiť tí, ktorí majú ochotu tvrdo pracovať a majú skúsenosti, aby krajinu vyviedli z marazmu.