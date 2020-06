Pellegriniho nová strana podľa mimovládky doplatí na finančný strop, ktorý zaviedla bývalá koalícia

Informuje o tom mimovládna organizácia

vo svojom profile na sociálnej sieti.

Zmena volebného zákona necelý rok pred voľbami totiž podľa mimovládky obmedzila príjmy politických strán, ktoré nesmú s výnimkou štátnych príspevkov presiahnuť počas jedného volebného obdobia sumu 3,5 milióna eur. Predtým táto suma nebola vôbec obmedzená.

Pellegriniho strana doplatí na novelu

Koalícia sa má pustiť do opravy novely

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.6.2020 - Vznikajúci politický subjekt podpredsedu Národnej rady SR (NR SR) Petra Pellegriniho narazí na finančný strop, ktorý minulý rok presadila bývalá vládna koalícia vedená stranou Smer - sociálna demokracia (Smer-SD).Transparency International Slovensko (TIS)„Okrem iných, sme aj my túto zmenu kritizovali, lebo podľa nás zásadne obmedzuje volebnú súťaž v prospech parlamentných strán, ktoré dostávajú štátne príspevky za výsledky vo voľbách. Listom sme požiadali prezidentku, aby zákon vetovala, no ona ho podpísala," priblížila TIS. Zdôraznila, že na túto novelu teraz doplatí Pellegriniho „nový Smer“.„Výška stropu 3,5 milióna eur bola totiž stanovená tak, že ide približne o sumu, ktorú počas jedného volebného obdobia prijme cez štátne príspevky strana, ktorá vo voľbách získa päť percent hlasov. Pellegriniho partia má však oveľa väčšie ambície. Májový prieskum Focusu potenciál novej strany posúval dokonca nad 20 percent a tým aj potrebu peňazí," ozrejmila TIS.Mimovládka poznamenala, že na aktuálne volebné obdobie dostane strana Roberta Fica postupne od štátu ďalších 15 miliónov.„Oproti tomu bude Pellegrini legálne súperiť s len tri a pol miliónmi, nech by bol akokoľvek populárny a vedel prilákať koľkokoľvek darcov. Novela je napísaná tak nekvalitne, že v strope na neštátne príjmy neexistuje ani len valorizácia, hoci len mzdy a tým aj kampaňové výdavky, môžu za štyri roky vzrásť o desať až dvadsať percent," vysvetľuje TIS.Doplnila, že prekročenie stropu nie je banalita, pretože každá strana, ktorá ho prekročí, sa automaticky dostane podľa zákona do likvidácie.Vládnu koalíciu preto vyzvala, aby nezabudla na svoju kritiku tejto novely spred roka a čo najskôr sa pustila do jej opravy.„Nediskriminačná volebná súťaž je predsa úplný základ demokracie. Pre všetky strany je to zároveň dobré poučenie. Keď robíte zákony v koalícii, robte ich tak, aby boli férové aj pre opozíciu, lebo aj vy ňou raz budete," uzavrela mimovládka.