Pellegriniho „nové tváre“ zabudli na to, odkiaľ prišli, reaguje Fico na odchod poslancov zo Smeru

Učil som ich abecede politiky

Sociálnodemokratické hodnoty sú maska

17.6.2020 (Webnoviny.sk) - Predsedu opozičnej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica mrzí, že odchádzajúca skupina poslancov Národnej rady SR (NR SR) triešti a oslabuje sociálnu demokraciu na Slovensku. Napísal to vo svojom profile na sociálnej sieti.Reagoval tým na stredajšiu tlačovú konferenciu podpredsedu NR SR Petra Pellegriniho, na ktorej vyhlásil, že k jeho vznikajúcemu politickému subjektu sa pridávajú poslanci parlamentu Richard Raši, Peter Žiga, Denisa Saková, Erik Tomáš, Ľubica Laššáková, Ján Ferenčák, Matúš Šutaj-Eštok, Peter Kmec, Róbert Puci a Ján Blcháč.„Pri odchode poslancov z klubu a prípadne aj strany býva zvykom usporiadať tlačovú konferenciu a zareagovať. Zatiaľ však dám prednosť čisto môjmu ľudskému pohľadu. Je zvláštne, že tieto tzv. ´nové tváre´ v politike som pred 20 rokmi učil abecede politiky. Držali sa ma silno za ruku rovnako, ako keď ide dieťa prvýkrát do školy a keď robí prvé nesmelé kroky. Celé roky sme spolu diskutovali na tému moderná sociálna demokracia. Robil som to rád, lebo som chcel vychovať novú generáciu socialistov, ktorí budú aj reálne v politike napĺňať hodnoty sociálnej demokracie a nielen o tom hovoriť," uviedol Fico.Zdôraznil, že pri poslancoch, ktorí sa pridávajú k vznikajúcej strane Petra Pellegriniho, vždy stál a postupne im dával priestor, funkcie a zodpovednosť.Fico taktiež vyjadril poľutovanie nad tým, že okrem všeobecných fráz nepočul nič iné o tejto „novej sociálnej demokracii" a že o nej rozprávajú predstavitelia, ktorých novinári dlhodobo označovali za tzv. „biznis krídlo“ v Smere-SD a „deti“ Roberta Kaliňáka.Spomenul bývalú ministerku vnútra Denisu Sakovú či niekoľkoročného člena strany Erika Tomáša. „Mrzí ma, že po 20 rokoch v Smere-SD dokážu niektorí politici vôbec predstierať, že sú ´nové tváre´ a zabudnúť odkiaľ prišli, čo robili a čo presadzovali," priblížil šéf Smeru-SD.Ich slová o sociálnodemokratických hodnotách vníma ako masku, ktorú si nasadili na svoje tváre, „aby prekryli svoje egoistické ciele a zmiatli našich voličov". Čas podľa neho ukáže, kto to so sociálnodemokratickými hodnotami myslí úprimne a vážne, kto sa s nimi narodil, kto ich zdieľa a cíti.„Úspešnú ľavicu a sociálnu demokraciu vždy reprezentovali činy a nie slová. Ako predseda strany Smer-SD môžem hrdo povedať, že odkedy som v politike, tak som presvedčený ľavičiar a nikdy nepodľahnem slniečkárskym a neoliberálnym trendom," uzavrel Fico.Pellegrini 10. júna oznámil, že sa vzdal funkcie podpredsedu Smeru-SD, ktorého členom bol 20 rokov. Svoje rozhodnutie označil za jedno z najťažších v doterajšej politickej kariére. Zdôraznil, že si už nevedel predstaviť vedenie strany v tandeme s jej doterajším predsedom Robertom Ficom.Na stredajšej tlačovej konferencii potvrdil, že založí novú politickú stranu bez sponzorov v pozadí, ktorá bude silno antifašistická. Zaregistrovaná by mohla byť podľa jeho slov na jeseň.