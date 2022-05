Pellegriniho riešia pre luxusné auto so šoférom, Remišovej hrozila pokuta vo výške mesačného platu

Prenájom auta so šoférom

Poslanci nezahlasovali za pokutu

10.5.2022 (Webnoviny.sk) - Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcii začal konanie voči nezaradenému poslancovi Petrovi Pellegrinimu Hlas-SD ) pre podozrivé užívanie auta so šoférom.Pre agentúru SITA to povedal predseda parlamentného výboru Boris Susko Smer-SD ). S podnetom sa na výbor obrátilo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Susko priblížil, že výbor najskôr vyzve verejného funkcionára, aby sa vyjadril a potom bude konanie pokračovať.Poslanci OĽaNO v marci vyzvali predsedu strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD), aby zverejnil všetky zmluvy, faktúry a výpisy z účtu, ktoré preukazujú, za akú sumu si od spoločnosti SAD Zvolen prenajíma luxusný automobil so šoférom.Podľa medializovaných informácií, ktoré priniesol Denník N, si predseda mimoparlamentného Hlasu-SD Pellegrini vybavil u svojho kamaráta a šéfa SAD Zvolen automobil Volkswagen Touareg spolu so šoférom, ktorého má platiť SAD Zvolen.Parlamentný výbor riešil aj prípad ministerky Veroniky Remišovej (Za ľudí). Podľa Suska výbor konal voči Remišovej ako štatutárke ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie za to, že neoznamuje údaje o verejných funkcionároch v lehotách a v potrebnej kvalite.Remišovej hrozila pokuta vo výške jedného mesačného platu. Konanie sa voči nej zastavilo, pretože poslanci nezahlasovali za uloženie pokuty. Nenašli sa tri pätiny hlasov.Do konca apríla mali verejní funkcionári doručiť parlamentnému výboru oznámenia o majetkových pomeroch za rok 2021. Podľa Suska to vyzerá tak, že oznámenie neposlalo okolo 100 verejných funkcionárov.