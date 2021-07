Penaltový rozstrel vo finále ME vo futbale 2020 sledovalo v televízii najviac Britov od pohrebu princeznej Diany

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.7.2021 (Webnoviny.sk) - Veľká Británia má približne 66 miliónov obyvateľov a takmer polovica z nich v nedeľu večer sledovala v televízii finále majstrovstiev Európy vo futbale, v ktorom Angličania v penaltovom rozstrele nestačili na Talianov.Podľa BBC si záverečný rozstrel nenechalo ujsť 30,95 milióna Britov, počas zápasu bol divácky priemer o čosi nižší (29,85 milióna). Briti tvrdia, že je to najvyšší podiel sledovanosti televízneho programu od roku 1997 a pohrebu vtedy zosnulej princeznej Diany. Tá bola vtedy jedna z najpopulárnejších osobností na Britských ostrovoch."Pre porovnanie finále Wimbledonu medzi Novakom Djokovičom Matteom Berrettinom , ktoré sa hralo v nedeľu popoludní rovnako v Londýne, videlo v istom momente maximálne 7,8 milióna Britov. Ak by sme zostali pri futbale, najvyšší rating sledovanosti malo až doteraz semifinále majstrovstiev sveta 1990 medzi Anglickom a Nemeckom s 25,2 milióna divákmi. Aj vtedy Angličania prehrali po penaltovom rozstrele," pripomína portál BBC.Zaujímavé je aj porovnanie s politickými reáliami. Prvé verejné vyhlásenie britského premiéra Borisa Johnsona o zavedení reštrikčných opatrení v boji s koronavírusom v marci 2020 videlo v televízii 27 miliónov Britov. "Mnohé školy v Anglicku dovolili v pondelok prísť deťom neskôr na vyučovanie, keďže finálový duel sa skončil až pred jedenástou hodinou večer londýnskeho času. Rátali s tým, že rodičia dovolia pozerať deťom futbal až do konca," informovali Briti.