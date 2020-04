Pendleri budú protestovať na priechode Berg, hlavný hygienik Mikas chce pre nich zmeny

Počty sú výrazne nižšie

Tisíce ľudí podpísali petíciu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.4.2020 - Ústredný krízový štáb bude na najbližšom zasadnutí rokovať o ďalších možnostiach postupného zmierňovania karanténnych opatrení aj vo vzťahu k pendlerom a repatriantom.Uvádza sa to v stanovisku ministra vnútra Romana Mikulca k avizovanému protestnému zhromaždeniu na hraničnom priechode Berg. Túto informáciu zároveň potvrdil aj Úrad verejného zdravotníctva SR."V čase, keď sa rozhodovalo o opatreniach vo vzťahu k pendlerom či zdravotníckemu personálu zo zahraničia, vývoj chorobnosti ochorenia Covid-19 v okolitých krajinách nebol optimálny," konštatuje úrad s tým, že situácia v okolitých krajinách sa však posledné dni zlepšila."Hlavný hygienik SR sa preto rozhodol, že na rokovaní Ústredného krízového štábu SR navrhne úpravu opatrení ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 17. apríla vo vzťahu k pendlerom, zdravotníckym pracovníkom a pracovníkom sociálnych služieb tak, aby mali pri vstupe na územie SR zjednodušené podmienky," informoval úrad.Mikulec v súvislosti s nespokojnosťou pendlerov skonštatoval, že vláda nikdy nesmie konať v záujme konkrétnej skupiny obyvateľstva, ale vždy na základe komplexných analýz podporujúcich záujmy SR a jej občanov. Ďalej pripomenul, že výsledky, ktoré doteraz Slovensko má, hovoria jasnou rečou."Počet nakazených a počet úmrtí je výrazne nižší, ako predikoval najoptimistickejší odhad vývoja pandémie spred niekoľkých týždňov. V prepočte na počet obyvateľov patrí Slovensko vo svetovom meradle na prvé priečky v najnižšom počte nakazených aj úmrtí. Sú to čísla a fakty, ktoré nepustia a ktoré sú zároveň jasným dôkazom toho, že kroky, ktoré robíme, majú zmysel a fungujú,“ zdôraznil Mikulec.Petíciu za zrušenie povinnosti pendlerov disponovať testom na koronavírus podpísalo takmer 12-tisíc ľudí. Podľa nariadenia ústredného krízového štábu mali pendleri pri prekročení hranice od 1. mája disponovať negatívnym testom na koronavírus. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) im odkázal, nech s testovaním počkajú do pondelka 27. apríla.„Sme si vedomí toho, že robíte, čo sa dá, že máte len tie najlepšie úmysly. Nariadenie o povinnom testovaní pre všetkých pendlerov je v európskom priestore raritou a má to svoje dôvody,“ píše sa v petícii.Premiér Matovič pendlerom odkázal, že v pondelok po zasadnutí ústredného krízového štábu sa toto nariadenie môže zmeniť. V čase, keď ho štáb prijímal, bola totiž situácia v susedných krajinách horšia ako na Slovensku. Počet úmrtí a infikovaných však začal klesať.