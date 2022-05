Penélope Cruz a Antonio Banderas sa predstavia v komédii Film roka (video)

Film roka je názov španielsko-argentínskej komédie, v ktorej sa predstavia herecké hviezdy Penélope Cruz a Antonio Banderas. Vo filmovej novinke spolu s Oscarom Martínezom divákom predvedú, ako to dopadne, keď sa na pľaci stretnú dvaja úplne odlišní herci s veľkým talentom a ešte väčším egom. Nemôžu sa navzájom vystáť a k tomu im asistuje svojrázna režisérka, ktorej radikálne metódy nemajú vo filmovom svete obdobu.





Cruz, Banderas a Martínez sa spolu pokúsia natočiť najlepší film v dejinách. "Traja slávni herci si v tejto inteligentnej, hravej a jemne bizarnej komédii strieľajú sami zo seba, zo svojich kolegov aj z celého filmového sveta," približuje snímku distribučná spoločnosť Bontonfilm, ktorá komédiu prinesie do slovenských kín od 26. mája.Cruz sa v nej predvedie ako uznávaná, no dosť excentrická režisérka, ktorá dostala úlohu nakrútiť zaručene najlepší film všetkých čias. Má neobmedzený rozpočet a veľké umelecké ambície, avšak tou najväčšou výzvou pre ňu bude skrotiť dvoch hercov v hlavných úlohách. Banderas ako slávna, egocentrická filmová hviezda a Martínez ako prehnane umelecký, charakterový herec si totiž nevedia prísť na meno. Všetci traja tvoria filmovú zostavu snov. Otázkou je, či dokážu spolu vydržať až do poslednej klapky bez toho, aby sa navzájom pozabíjali.Podľa tvorcov komédie hrajú obaja mužskí protagonisti tak trochu sami seba. Banderas vo Filme roka stvárnil hollywoodsku superstar a lámača ženských sŕdc, ktorý je ochotný hrať v čomkoľvek, pokiaľ mu za to dobre zaplatia. Martínez sa zase predstaví ako snobský divadelný herec a pedagóg, ktorý pohŕda mainstreamom, vychvaľuje sa vlastnou pokorou a sám je svojím najväčším fanúšikom. "Napätie medzi nimi má podľa režisérky pomôcť výslednému filmu, v priebehu nakrúcania sa však veci začnú rýchlo vymykať spod kontroly," naznačuje PR manažérka Lucia Muráriková.Dodáva, že snímka je prvým spoločným filmom, v ktorom sa dvaja najslávnejší španielski herci predstavia ako hlavní hrdinovia. Film roka uviedli vlani na festivaloch v Toronte či v Benátkach, vyslúžil si priaznivé ohlasy kritikov i filmových divákov.