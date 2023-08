Peniaze určené na nákup pandemických ochranných pomôcok chcú využiť inak, najmä na dofinancovanie energií

Zmeny zlepšia pripravenosť Slovenska

26.8.2023 (SITA.sk) - Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR chce takmer jeden milión eur pôvodne určených na nákup osobných ochranných pracovných pomôcok, rúšok a dezinfekcie v súvislosti s pandémiou COVID-19 využiť na iné účely. Konkrétne na nákup pozemkov, doplnenie mobilizačných rezerv a dofinancovanie energií.Úrad už žiadosť predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Tvrdí, že tak robí na základe vykonanej analýzy potrieb kapitálových výdavkov, vývoja súčasnej pandemickej situácie a z dôvodu pretrvávajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine.„Zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov nebudú ohrozené a stále budú zabezpečené dostatočné rozpočtové prostriedky na budúce obstarávanie osobných ochranných prostriedkov a zdravotníckych pomôcok na riešenie pandémie COVID-19," argumentujú štátne rezervy.Ako dopĺňajú, aktuálne majú obstarané, naskladnené a pripravené na použitie osobné ochranné prostriedky a zdravotnícke pomôcky s viac ako 100-percentným naplnením optimálneho cieľového stavu. Zmeny pri použití uvedených finančných prostriedkov navyše podľa úradu zlepšia pripravenosť Slovenska v ďalších oblastiach krízového riadenia štátu.Najväčšiu čiastku v hodnote 263 tisíc eur plánuje úrad použiť na dofinancovanie bežných výdavkov na energie. Ako zdôrazňuje, zvýšené náklady nevznikajú z dôvodu zvýšenia spotreby, ale z dôvodu enormného nárastu cien za nákup energií.Na dofinancovanie kapitálových výdavkov spojených s ochraňovaním mobilizačných rezerv nákupom podvalov je potrebných niečo cez 247 tisíc eur a na preskúšanie a udržiavanie mobilizačných rezerv 200 tisíc eur. Na dofinancovanie výdavkov spojených s nákupom pozemku by malo ísť 185 tisíc eur. Ďalšie prostriedky by mali byť určené na nákup hardvéru a na dofinancovanie bežných výdavkov spojených s likvidáciou vyčlenených štátnych hmotných rezerv.