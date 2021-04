Penta odchádza z vydavateľstva Petit Press, predáva svoj menšinový podiel v denníku Sme

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.4.2021 - Investičná skupina Penta predáva svoj menšinový 34 percentný podiel vo vydavateľstve Petit Press tradičnému investorovi do nezávislých médií Media Development Investment Fund (MDIF) z New Yorku.Ako informoval spravodajský portál Sme.sk , Penta tak definitívne odchádza z vydavateľstva Petit Press. Dodal, že MDIF v 90-tych rokoch vydavateľstvu pomohol prekonať náročné obdobie za vlády Vladimíra Mečiara pôžičkou, za ktorú vydavateľstvo vybudovalo svoje prvé tlačiarne.MDIF je neziskový investičný fond pre nezávislé médiá. Aktívnym je najmä v krajinách, kde môže byť ohrozený prístup k nezávislým médiám. Investormi sú aj manažéri spoločnosti Alexej Fulmek, Peter Mačinga a bývalý vlastník spoločnosti Azet.sk a spravodajského portálu aktuality.sk Marek Václavík. Tí kupujú zvyšných 5,5 percenta akcií.Spomínaný portál priblížil, že odchádzajúci akcionár mal v posledných rokoch odlišný názor na ďalšiu stratégiu na rozvoj vedenia vydavateľstva. „Vzhľadom na to, že sme dostali atraktívnu ponuku, súhlasili sme s predajom nášho minoritného podielu. Naše pôsobenie v Petit Presse bolo pre nás cennou skúsenosťou, hlavne z pohľadu fungovania digitálneho predplatného, ktoré sme začali intenzívne rozvíjať predovšetkým v našom českom vydavateľstve Vltava Labe Media,“ povedal jeden z partnerov Penta Investments Marián Slivovič.