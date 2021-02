Penta sa dohodla na predaji mäsokombinátu Mecom, kupuje ho jeden z lídrov na trhu

Zapadne do ich plánu rastu

Dva závody na Slovensku

Zamestnávajú 14-tisíc ľudí v Európe

22.2.2021 (Webnoviny.sk) - Finančná skupina Penta sa dohodla na predaji spoločnosti Mecom Group . Táto skupina združuje mäsospracujúce podniky na Slovensku a v Maďarsku, vrátane najväčšieho slovenského mäsokombinátu v Humennom. Kupujúcim je jeden z lídrov svetového biznisu s mäsom, americká spoločnosť Smithfield Foods. Obe strany sa dohodli, že suma transakcie nebude zverejnená a jej ukončenie je predmetom súhlasu príslušných regulačných úradov na Slovensku a v Maďarsku. Penta o tom informovala v pondelok.Transakcia prebehla medzi mäsiarskym holdingom Carnibona, ktorý patrí do skupiny Penta a spoločnosťou Smithfield Foods a jej podpísaním bol úspešne ukončený tender, v ktorom sa vo finále o skupinu Mecom uchádzali viacerí strategickí investori.„Som rád, že sa naše presvedčenie o kvalitnej výrobe a efektívnom manažmente skupiny Mecom potvrdilo veľkým záujmom zo strany popredných svetových hráčov v oblasti mäsospracujúceho priemyslu. Počas 13-tich rokov sme dokázali zo skupiny Mecom vytvoriť životaschopný holding pre spracovanie mäsa, ktorého silnú pozíciu na slovenskom a maďarskom trhu podčiarkujú vynikajúce hospodárske výsledky,“ povedal Marián Slivovič Partner v Penta Investments zodpovedný za aktivity skupiny v mäsopriemysle.Oznámením o akvizícii skupiny Mecom posilňuje spoločnosť Smithfield Foods svoje portfólio značiek a pokračuje v investíciách do jej európskych prevádzok. „Skupina Mecom zapadne do nášho plánu rastu v Európe a doplní naše existujúce portfólio značiek,“ povedal výkonný viceprezident európskej divízie Smithfield Foods Luis Cerdan.Mecom Group má na Slovensku dva mäsospracujúce závody, v Lučenci a Humennom. Spolu tu dokážu spracovať 5 000 ton mäsa mesačne. Dva menšie závody má aj v Maďarsku, závod v Szolnoku špecializujúci sa na výrobu salám s ušľachtilou plesňou dokáže spracovať 220 ton mäsa za mesiac.Výrobný závod v meste Békescsaba produkuje mesačne 350 ton salám pod tradičnou značkou Csabai. Spoločnosť Mecom exportuje až 54 % svojej produkcie, jej najväčšie exportné trhy sú Maďarsko, Česko a Nemecko. V celej skupine pracuje viac ako 1 400 zamestnancov. Tržby Mecom Group dosiahli v roku 2020 hodnotu viac ako 138 mil. eur.Smithfield Foods je americká potravinárska spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1936 v americkom meste Smitfield vo Virginii. Dnes zamestnáva 40-tisíc ľudí v Spojených štátoch a 14-tisíc ľudí v Európe. Firma sa stala jednou z popredných svetových vertikálne integrovaných mäsospracujúcich spoločností. Smithfield Foods má vo svojom portfóliu značky ako napríklad Smithfield, Eckrich and Nathan´s, Berlinki, Morliny a iné.Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 46 000 ľudí a v roku 2019 dosiahla hodnota aktív skupiny 11,2 miliardy eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.