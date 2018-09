Pentagón zrušil pomoc Pakistanu pre nedostatočný boj proti militantom

Ilustračná snímka Foto: TASR v AP Foto: TASR v AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 2. septembra (TASR) - Americká armáda urobila konečné rozhodnutie v prípade zrušenia pomoci Pakistanu za 300 miliónov dolárov, ktorú mu pozastavili preto, že podľa USA nepodnikol rázne kroky proti militantom. Ide o ďalší úder pre zhoršujúce sa vzťahy medzi oboma krajinami, informovala v sobotu agentúra Reuters.Zrušenie vyplatenia tzv. financií na podporu koalície (CSF) je súčasťou širšieho pozastavenia pomoci Pakistanu, ktoré americký prezident Donald Trump oznámil začiatkom roka, keď obvinil juhoázijskú krajinu, že sa Spojeným štátom odvďačuje za doterajšiu podporu "len lžami a podvádzaním".Trumpova vláda tvrdí, že Islamabad poskytuje útočisko vzbúrencom, ktorí vedú 17-ročnú vojnu v susednom Afganistane, čo Pakistan popiera. Americkí predstavitelia však ponechali otvorenú možnosť toho, že by Pakistan mohol znovu získať túto podporu, ak zmení svoje konanie.Minister obrany USA Jim Mattis mohol schváliť zmienenú sumu pomoci z programu CSF toto leto, rozhodol však, že to neurobí, uviedol americký predstaviteľ pre Reuters.povedal hovorca Pentagónu Kone Faulkner.Americký Kongres podľa neho už tento rok zrušil Pakistanu ďalších 500 miliónov dolárov z pomoci CSF, celková zastavená suma tak dosiahla 800 miliónov USD.Zverejnenie rozhodnutia prišlo pred očakávanou návštevou amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea a predsedu Zboru náčelníkov štábov armády USA generála Josepha Dunforda v Islamabade. Mattis novinárom v utorok povedal, že boj proti militantom bude "hlavnou časťou" rozhovorov.Experti na afganský konflikt, najdlhšiu vojnu pre USA, tvrdia, že útočiská v Pakistane poskytujú afganským vzbúrencom miesto, kde môžu pripravovať útoky a preskupovať sa po ofenzívach.Pakistan dostal od roku 2002 od USA pomoc prevyšujúcu 33 miliárd dolárov, z toho vyše 14 miliárd z programu CSF amerického ministerstva obrany, ktorého zámerom je vynahradiť spojencom náklady podpory operácií proti afganských vzbúrencom.Pakistan by mohol znovu získať pomoc z CSF budúci rok.