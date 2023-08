Penzisti musia Sociálnej poisťovni oznámiť e-formulárom sumu dôchodku, ktorú dostávajú zo zahraničia

23.8.2023 (SITA.sk) - Aj v tomto roku musia dôchodcovia Sociálnej poisťovni oznámiť naposledy vyplatenú sumu dôchodku, ktorý im vypláca zahraničný platiteľ dôchodku. Tento údaj je potrebný na určenie sumy 13. dôchodku, ktorý Sociálna poisťovňa vyplatí v novembri tohto roka. Upozornil na to hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Ak poberáte dôchodok z cudziny, zo zákona máte povinnosť oznámiť jeho sumu Sociálnej poisťovni do 31. augusta tohto roka. Postup na oznámenie je rovnaký ako minulý rok. Je potrebné použiť e-formulár dostupný na webovom sídle Sociálnej poisťovne.Použitie uvedeného elektronického formulára je podľa Kontúra jednoduché. Po zapísaní základných identifikačných údajov dôchodcu do príslušných častí e-formulára treba uviesť údaje o dôchodku z cudziny a elektronický formulár odoslať Sociálnej poisťovni. Dôchodcov, ktorí poberajú dôchodok len zo Slovenska, sa takáto povinnosť netýka.