Pep Guardiola je pre Manchester City dôležitý, úspešný tréner predĺžil zmluvu

19.11.2020 (Webnoviny.sk) - Spojenie Pep Guardiola Manchester City bude pokračovať minimálne do konca sezóny 2022/2023. Španielsky tréner podpísal s anglickým futbalovým veľkoklubom dvojročné predĺženie súčasného kontraktu.Štyridsaťdeväťročný Guardiola je už teraz piaty rok pri kormidle "Citizens", čo je viac ako na jeho predchádzajúcich úspešných pôsobiskách FC Barcelona (štyri roky) a Bayerne Mníchov (tri roky). V Manchestri priviedol mužstvo okolo Kevina de Bruyna zatiaľ k dvom majstrovským titulom v Premier League (2017/2018 a 2018/2019). So City vyhral aj jeden FA Cup a tri EFL Cupy. V Lige majstrov to však dotiahol najďalej do štvrťfinále."Predĺženie zmluvy s Pepom je prirodzený krok v našom napredovaní. Je to proces, ktorý sme začali pred pár rokmi a ešte sa neskončil. Je to produkt vzájomného rešpektu medzi trénerom a naším klubom," uviedol prezident City Khaldoon Mubarak.