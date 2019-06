PEPCO pokračuje v expanzii na Slovensku

Ďalší rast značky PEPCO

"Bez našich zákazníkov by sa to nepodarilo. Bez nich by sme tu neboli. Chcem sa im úprimne poďakovať, a zároveň pozvať Prievidžanov do novej predajne," zdôrazňuje Milan Drahoš, Country Manager PEPCO pre Slovensko a Českú republiku. "PEPCO dosiahlo svojich sto predajní najmä vďaka verným zákazníkom a zamestnancom, ktorí našim obchodom dodávajú tú správnu atmosféru," dodal.Milan Drahoš naznačuje, že novootvorená predajňa nie je zďaleka posledná:Sieť obchodov PEPCO je na Slovensku známa najmä predajom oblečenia pre deti a hračiek. Ponuku ďalej dopĺňa vyhľadávaný sortiment produktov pre domácnosť a bývanie, školské potreby i móda pre dospelých.Filozofiou značky je heslo: "" Sieť obchodov sa nelimituje len na veľké mestá a veľké obchodné domy. Naopak, PEPCO chce byť značkou, ktorá je blízko zákazníkom. Predajne má aj v mestách a obciach s počtom obyvateľov pod 10 000. Našla svoje miesto v ľahko dostupných retailových parkoch, ale aj menších obchodných domoch, čo potvrdzuje aj umiestnenie stej predajne. Nachádza sa v priestoroch retailového parku STOP SHOP PRIEVIDZA a je už druhou predajňou PEPCO v tomto meste.Spoločnosť vznikla v roku 1999 v Poľsku. Do roku 2004 otvorila prvých 14 predajní. O necelú dekádu neskôr expandovala aj na slovenský trh. Aktuálne má na Slovensku, spolu s novootvorenou predajňou v Prievidzi, sto predajní.Okrem Slovenska a Českej republiky spoločnosť pôsobí v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Chorvátsku, Slovinsku, Estónsku, Litve, Lotyšsku a tiež v Bulharsku.Inzercia