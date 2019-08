Perišič odchádza z Interu Miláno na hosťovanie do Bayernu Mníchov

Ivan Perišič, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 13. augusta (TASR) - Chorvátsky futbalový reprezentant Ivan Perišič odchádza z Interu Miláno na ročné hosťovanie do Bayernu Mníchov. Po jeho skončení budú mať Bavori šancu získať vicemajstra sveta na riadny prestup. Oznámilo to vedenie úradujúceho nemeckého šampióna. Tréner Bayernu Niko Kovač pozná Perišiča z čias, keď trénoval chorvátsky národný tím.Skúsený krídelník by mal pomôcť zaplátať diery po dlhoročných oporách Franckovi Riberym a Arjenovi Robbenovi, ktorí po sezóne skončili svoje pôsobenie v Bayerne. Perišič si už v minulosti vyskúšal Bundesligu. V sezóne 2011-2012 obliekal dres Borussie Dortmund, v rokoch 2013-2015 hral za VfL Wolfsburg.citovala slová 30-ročného Perišiča agentúra AFP.Spokojnosť netajil ani športový riaditeľ Bayernu Hasan Salihamidžič.