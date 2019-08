Perotti bude chýbať AS Rím približne dva mesiace

Diego Perotti (v popredí). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 26. augusta (TASR) - Taliansky futbalový klub AS Rím sa približne dva mesiace bude musieť zaobísť bez Diega Perottiho. Argentínsky útočník, ktorý vynechal aj úvodný duel Serie A proti Janovu (3:3), si v príprave poranil koleno.Tridsaťjedenročný univerzál by podľa aktuálnych prognóz mal vynechať až osem duelov. Rimania sa tak do konca prestupového obdobia pravdepodobne budú snažiť nájsť náhradu. Informáciu priniesol portál football-italia.net.