Perry Talents pripraví a vyšle startupy na pobyt do USA a Izraela

Bratislava 27. augusta (TASR) - Podnikateľský akcelerátor Perry Talents, ktorý na Slovensku vyhľadáva perspektívne startupy, na základe úspechu vo verejnej výzve Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, pripraví a pošle nádejné startupy na trojmesačný pobyt do Virgínie v USA a Izraela.Ako informovali jeho zakladatelia v utorok na stretnutí s médiami, stále hľadajú kvalitné startupy aj do prvého ročníka svojho akcelerátora v Bratislave. Startupy majú možnosť sa prihlásiť na ucelený rozvojový program až do konca septembra.Už pri vzniku podnikateľského akcelerátora si stanovili jeho zakladatelia cieľ priniesť na Slovensko niečo zmysluplné, vytvoriť ucelený a komplexný program, ktorý by startupy reálne posunul dopredu a pomohol im vytvoriť funkčné firmy. Preto už minulý rok, počas nultého ročníka, pripravili pre vybrané startupy 9-mesačný program, ktorý ponúkol zadarmo benefity - vo forme priestorov, školení, individuálneho mentoringu či stretnutí s investormi.Počas prípravy prvého ročníka podnikateľského akcelerátora tím zaregistroval verejnú výzvu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer-SD). Výzva oslovovala všetky startupové inkubátory a akcelerátory na Slovensku a hľadala jeden, ktorý by vybral, pripravil a vyslal perspektívne startupy na trojmesačný pobyt vo Virgínii a Izraeli.povedal Andrej Krúpa, jeden zo zakladateľov akcelerátora.Spolupráca Slovenska s akcelerátorom Smart City Works v USA za zameriava na informačné a komunikačné technológie, energetiku a sociálnu oblasť. Vybrané startupy, ktoré sa venujú práve týmto oblastiam, budú môcť absolvovať renomovaný trojmesačný akceleračný program. Počas neho získajú podporu na svoj program v hodnote 40.000 eur a 20.000 eur na režijné náklady súvisiace s pobytom v zahraničí. V rámci spolupráce s Izraelom sú vyberané startupy z oblasti Priemyslu 4.0, biotechnológií a kybernetickej bezpečnosti. V trojmesačnom akceleračnom programe Innovation Leaders Open Gate v Tel Avive získajú vybrané startupy podporu na svoj program v hodnote 90.000 eur a na réžiu ďalších 20.000 eur. Okrem toho zahraničné akcelerátory ponúkajú aj nefinančnú podporu vo forme služieb - transferu know-how, licencií, technológií, možností nadväzovania obchodno-finančných vzťahov či stretnutí s investormi.Ako uviedol ďalší zo zakladateľov akcelerátora, Juraj Gago, počas intenzívnej prípravy pred zahraničným pobytom sa budú vybrané startupy vzdelávať v konkrétnych oblastiach, ktoré sú zamerané na projektové riadenie a tvorbu biznis modelov, rozvoj podnikania a možnosť financovania, prezentačné a komunikačné zručnosti.Program bude trvať do 23. septembra a obsahuje týždenné progresové stretnutia, workshopy, komunitné stretnutia, networking, ale hlavne mentoring a individuálne konzultácie s lektormi.