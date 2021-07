Personalizácia sa stáva kľúčovým faktorom módnej e-commerce

Ako postupujú pri personalizácii v GLAMI

About You, Bibloo & Urbanstore či Footshop - partnerské e-shopy módneho vyhľadávača GLAMI taktiež investujú do riešení personalizácie

2.7.2021 (Webnoviny.sk) -Ešte pred koronakrízou spoločnosť McKinsey predpovedala, že personalizácia v online obchodoch bude hlavným spúšťačom úspechu v oblasti maloobchodu v nasledujúcich rokoch. Spoločnosti, ktoré sa jej nebudú venovať stratia významnú časť príjmov alebo dokonca zbankrotujú. To dnes platí viac než kedykoľvek predtým nielen pre online, ale aj offline predaj. Zaujať zákazníka v nasýtenom konkurenčnom prostredí a zároveň si udržať jeho pozornosť je náročná úloha. Vyžaduje si obsah, ktorý je pre neho najviac relevantný a zjednoduší mu nákupný zážitok. Hlavnou výhodou personalizácie je, že sa zákazník dokáže orientovať v obrovskom katalógu produktov. "Dnes už aj stredne veľký e-shop má tisíce produktov a potrebuje poskytovať personalizovaný obsah. Práve vďaka nemu sa zlepšujú všetky dôležité metriky v e-commerce ako napríklad preklik na produkty, predaj či návrat do investícií," vysvetľuje pozadie online nákupov Radek Bartyzal z AI tímu v GLAMI.V GLAMI sa personalizácia realizuje dvoma spôsobmi podľa systému odporúčaní. Pri prvom spôsobe si užívateľ vyberie produkty a systém mu následne odporučí podobné bez toho, aby venoval pozornosť nákupnej histórii užívateľa. Druhý spôsob je viac personalizovaný. Systém zoraďuje produkty v nejakých kategóriách, ako napr. šaty a dôkladne sleduje čomu užívateľ predtým venoval pri nákupoch pozornosť. Následne mu systém odporučí produkty podobných užívateľov. "Personalizácia je v dnešnej dobe nevyhnutnosť. Od doby nasadenia tohto systému ho neustále vylepšujeme, aby sme zaistili, že užívateľom doporučíme tie najrelevantnejšie produkty. Avšak veľmi dôležitá je v tomto procese taktiež rýchlosť. Systém musí byť schopný v množstve miliónov dostupných produktov vyhľadať tie najvhodnejšie v zlomkoch sekundy," dodáva Radek Bartyzal.Po implementácií personalizovaného zoznamu produktov bolo výsledkom zlepšenie väčšiny metrík. Konverzný pomer alebo GMV narástli o viac ako 10 %. Zjednodušene povedané - užívatelia si nielen viac pozerali produkty, ale ich tiež viac nakupovali.Nájsť si priestor v módnom e-commerce býva často hlavne pre malé a stredné e-shopy náročné. V GLAMI sa však vedia dostať do hľadáčika nejednému zákazníkovi. "Výhodou pre ne je, že v GLAMI sa môžu dostať na hlavnú stránku práve vďaka nášmu odporúčaciemu systému. To je práve pre menšie značky veľká pridaná hodnota. Stanú sa tak viditeľnými pre široké spektrum užívateľov,” uzavrel tému personalizácie Radek Bartyzal.GLAMI venuje pozornosť aj inováciám partnerských e-shopov, ako vychádzajú v ústrety svojim užívateľom. Výber správnej veľkosti a následné výmeny tovaru sú stále najväčšou prekážkou pre zákazníka pri online nakupovaní. "Z hľadiska personalizácie je pre mňa najlepší e-shop About You. Najviac oceňujem, že mi odporučí správnu veľkosť na základe predchádzajúcich objednávok a má skvelú prehľadnú homepage”, pozitívne hodnotí zákazníčka, Andrea Kováčová.Zákaznícku skúsenosť sa snaží vylepšovať aj e-shop Bibloo & Urbanstore. "Medzi metódy personalizácie zahŕňame prispôsobenie obsahu a kópie webu jednotlivých krajín, pričom vyberáme viditeľné značky a kategórie na stránke v spolupráci s oddeleniami predaja a marketingu. Vizuály a komunikačné kampane sa pre každú krajinu líšia v závislosti od dát a obchodnej histórie. Pracujeme aj so zoznamami produktov, ktoré sa zobrazujú a triedia na základe najnovších relácií na stránke. Pre konkrétne produkty ďalej používame možnosť rozšírenia ponuky podľa aktuálnych potrieb zákazníka označenej ako "odporúčame ďalšie". Celý tento proces personalizácie prebieha automaticky”, vysvetľuje Dominik Rzounek, Head of Performance pre Bibloo & Urbanstore.Úspešná značka Footshop neváha investovať do personalizácie, pretože ju vyhodnotili ako efektívnu. "Primárne využívame nástroj Exponea na personalizáciu obsahu formou informačných pruhov a bannerov na hlavnej stránke ako i v jednotlivých kategóriách. Vo Footshop club-e majú zákazníci personalizované ceny na produktových stránkach,” objasňuje Peter Babjak, Performace Marketing Manager pre Footshop.Skúsenosti lídrov v segmente módnej e-commerce potvrdzujú, že aktívne a efektívne využitie personalizácie umožňuje e-shopom rast a akceleráciu. Cieľom je pochopiteľne zlepšiť zážitok klienta, jeho spokojnosť a tým aj vernosť značke do budúcna. Udržať si zákazníka a konkurenčnú schopnosť na trhu bude nielen pre módne firmy stále náročnejšou výzvou. GLAMI založila v roku 2013 v Českej republike dvojica Tomáš Hodboď a Michal Jirák ako vyhľadávač módy. Už v roku 2016 expandovali na Slovensko. Každý deň GLAMI spojuje tisícku nakupujúcich so značkami a e-shopmi na jednom mieste. Vďaka smart kategorizácii produktov a výberu módy šitej na mieru každého jednotlivca GLAMI zjednodušuje objavovanie a nakupovanie módy.Dnes zákazník v katalógu GLAMI.sk nájde takmer 3 milióny produktov od viac než 25 tisíc značiek. GLAMI patrí do skupiny Inspigroup a pôsobí už v 19 krajinách sveta.Informačný servis