Personálne zmeny v Demokratickej strane. Novým predsedom Rajnoha a členmi ostávajú aj odídenci z SaS

Novým predsedom je Rajnoha

Členmi DS ostali aj odídenci zo SaS

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.7.2020 (Webnoviny.sk) - Vo vedení Demokratickej strany (DS) nastali personálne zmeny. Skupina odídených poslancov zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) okolo Ľubomíra Galka Jozefa Rajtára však naďalej spája svoju politickú budúcnosť s touto stranou.Pre agentúru SITA to uviedol člen DS Jozef Rajtár. Ako ďalej priblížil, vtedajší predseda DS Michal Kravčík sa po neúspechu strany vo februárových parlamentných voľbách vzdal svojej funkcie.„Na sneme, ktorý mala strana v júni, sa následne celé predsedníctvo vzdalo svojich miest a boli zvolení noví členovia predsedníctva. Za predsedu bol zvolený Stanislav Rajnoha, prvou podpredsedníčkou sa stala Natália Blahová a podpredsedom Miroslav Ivan. Bývalý minister obrany Ľubomír Galko bol zvolený za člena predsedníctva,“ ozrejmil Rajtár.Strana sa teraz bude podľa jeho slov postupne pripravovať na komunálne voľby.„Ja osobne som na žiaden post nekandidoval a zostávam členom DS. Je to totiž hodnotná slovenská značka a najstaršia slovenská strana po druhej svetovej vojne. Je v našom záujme ju rozvíjať naďalej. Jej historický odkaz je jasný, úspešne bojovala proti fašizmu a po druhej svetovej vojne vyhrala nad komunistickou stranou,“ priblížil Rajtár.Členmi strany podľa neho zostali aj ostatní odídenci zo SaS, s výnimkou Jany Kiššovej , ktorá z DS vystúpila ešte pred voľbami a v súčasnosti pôsobí ako poradkyňa ministra hospodárstva a šéfa SaS Richarda Sulíka Rajtár opustil spolu s ďalšími ôsmimi poslancami Národnej rady SR stranu SaS po nezhodách s jej predsedom Sulíkom. Deviati bývalí členovia Demokratického jadra SaS následne 17. októbra oznámili, že sa spájajú s Demokratickou stranou (DS).Konkrétne do DS okrem Rajtára vstúpili Natália Blahová , Jana Kiššová, Ľubomír Galko Kiššová bola zvolená za podpredsedníčku DS, pôvodne sa o nej uvažovalo ako o volebnom lídrovi strany. Nakoniec sa však z osobných dôvodov rozhodla o túto funkciu neuchádzať a za volebného lídra Demokratickej strany bol zvolený Jozef Rajtár.