Personálne zmeny v manažmente skupiny Hartmann

Stefan Grote novým členom správnej rady

Skupina HARTMANN

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.4.2021 (Webnoviny.sk) -Michel Kuehn úspešne pôsobil v skupine HARTMANN celkovo 28 rokov, od roku 2006 ako člen predstavenstva zodpovedný za oblasť Predaja a v posledných rokoch aj za oblasť Inkontinencie. Súčasne riadil aj spoločnosť HARTMANN vo Francúzsku. Svoje miesto v správnej rade odovzdal 31. marca 2021 a svoju vedúcu pozíciu vo Francúzsku odovzdá 30. júna 2021.Dr. Raymund Heinen bol posledných šesť rokov zodpovedný za globalizáciu výroby, nákupu, kvality, regulačných záležitostí, IT a správy nehnuteľností, ďalej za niektoré dcérske spoločnosti a modernizáciu kľúčových procesov v spoločnosti. Raymund Heinen uvoľní svoj post 30. septembra 2021."Do dôchodku odchádzajú dvaja dlhoroční vedúci predstavitelia skupiny HARTMANN, ktorí významne formovali spoločnosť v oblastiach svojho pôsobenia a úspešne prispeli k jej ďalšiemu smerovaniu a rozvoju. Za celú skupinu HARTMANN im želáme veľa šťastia, a hlavne pevné zdravie do ďalšieho života, ktorý majú pred sebou," uviedol Fritz-Juergen Heckmann, predseda dozornej rady skupiny HARTMANN.Stefan Grote prevzal riadenie divízie Inkontinencie 1. apríla 2021. Bol členom skupiny Management Constantia Flexibles, jedného z popredných svetových výrobcov flexibilných obalov pre potravinársky a farmaceutický priemysel. Prináša rozsiahle skúsenosti z odvetvia spotrebného tovaru, riadenia značiek, výroby a implementácia transformačných programov."S príchodom Stefana Groteho získava skupina HARTMANN veľmi skúseného člena správnej rady, ktorý pozná B2B i B2C biznis vo všetkých aspektoch a preukázal svoje manažérske schopnosti v najrôznejších oblastiach zodpovednosti," hovorí Heckmann. "Svojimi skúsenosťami pomôže zabezpečiť, aby bol transformačný program skupiny HARTMANN aj naďalej úspešne implementovaný. Veľmi sa tešíme na spoluprácu s ním."Skupina HARTMANN tak znižuje počet členov správnej rady z piatich na štyroch členov. Okrem Stefana Groteho budú členmi správnej rady Britta Fünfstück, generálna riaditeľka, Stefan Mueller, finančný riaditeľ, a Francois Georgelin so zodpovednosťou za divíziu Ošetrovania rán.Skupina HARTMANN je jedným z popredných výrobcov a dodávateľov zdravotníckych a hygienických výrobkov v troch kľúčových oblastiach, ktorými sú(napr. obväzy na poranenia a rany, podtlaková terapia, bandáže a náplasti),(inkontinenčné nohavičky, vložky, podložky, ako aj výrobky starostlivosti o pokožku pre použitie v prípade inkontinencie) a(napr. jednorazové operačné sety a rúška, chirurgické odevy, nástroje na jedno použitie a dezinfekčné prostriedky). Jej produktové portfólio zahŕňa okrem iného napr. aj výrobky kompresívnej terapie, prvej pomoci, stomické pomôcky a kozmetiku. Skupina HARTMANN okrem samotných produktov ponúka aj inovatívne riešenia a služby pre odborné cieľové skupiny v zdravotníckom sektore. Skupina HARTMANN má svoju centrálu v nemeckom Heidenheime a Európa je jej kľúčovým trhom.Informačný servis