Perspektívy a výzvy digitalizácie v stavebníctve: PlanRadar prináša pohľad viac ako 1 300 odborníkov z odvetvia

23.11.2023 (SITA.sk) - Stavebníctvo je jedným z najstarších odborov, ktoré si dlhodobo zachováva svoju tradičnú tvár. Avšak aj toto odvetvie si postupom času prechádza digitálnou transformáciou, čo aktuálne potvrdzujú výsledky najnovšieho prieskumu spoločnosti PlanRadar. Tá zanalyzovala odpovede viac ako 1 300 odborníkov z 15 krajín sveta vrátane tuzemska, pričom sa zamerala na súčasnú úroveň digitalizácie v stavebnom sektore a perspektívy jej rastu v nasledujúcich troch rokoch. Medzi hlavné zistenia patrí, že 97 % respondentov očakáva v rámci svojej spoločnosti zvýšenie investícií do digitalizácie, aj keď 77 % opýtaných považuje zavádzanie nových technológií vo svojich tímov za ťažké. Pozitívnou správou je, že domáci profesionáli patria v tomto smere medzi najväčších optimistov."Hoci sa stretávame s množstvom prekážok, vidíme, že Slováci sú v prístupe k zavádzaniu nových technológií vo firmách oproti ostatným krajinám dobre naladení a štvrtina z nich považuje implementáciu digitálnych nástrojov za jednoduchú," komentuje PlanRadar , a dodáva: "S tým, že sa budú investície do digitalizácie v nasledujúcich troch rokoch zvyšovať, potom súhlasia takmer všetci opýtaní. Na Slovensku konkrétne 99 %.""Zdá sa, že všetci odborníci naprieč segmentmi stavebníctva sa zhodujú v nutnosti digitalizácie odvetvia, ale stále vidíme vysoké percento firiem, ktoré v posledných troch rokoch vôbec neinvestovali do moderných technológií ako robotika (82 %), 3D tlač (80 %), umelá inteligencia (74 %), virtuálna realita (72 %) alebo BIM (41 %). Rovnako sa viac ako 65 % odborníkov domnieva, že v posledných rokoch nedošlo v ich firmách k nárastu počtu pracovníkov pre oblasť digitalizácie – a ak áno, išlo o menej ako 5 %. Preto sme ako prví skúmali prekážky, ktoré firmám v tomto rozvoji bránia, hoci panuje všeobecný konsenzus, že sú absolútne nevyhnutné," popisujeCelkom 8 z 15 krajín považuje za hlavnú prekážku, ktorá spomaľuje zavádzanie nových technológií a investícií do nich, príliš tradičný pohľad jednotlivých účastníkov stavebného procesu. Na Slovensku ho spomenulo 24 % respondentov. Hneď na druhej priečke sa s 21 % odpovedí zhodne umiestnili dôvody spojené s obávanou nákladnosťou implementácie a domnelou nízkou návratnosťou investície.Miera očakávaného rastu sa medzi analyzovanými krajinami líši. Najväčší podiel respondentov (29 %) odhaduje zvýšenie investícií medzi 5 až 10 %. Avšak nezanedbateľné množstvo odborníkov predpokladá ešte výraznejší pokrok: 19 % opýtaných na Slovensku predikuje vzostup investícií o 11 až 30 %, zatiaľ čo viac ako štvrtina (27 %) dokonca cez 31 %.Tieto investície budú podľa výsledkov prieskumu mieriť hlavne do softvéru a platforiem, ktoré uľahčujú riadenie stavieb a nehnuteľností, čo konkrétne na Slovensku potvrdilo 65 % opýtaných. Druhú najsilnejšiu oblasť by mali tvoriť investície do digitálnych riešení, ktoré podporujú energetickú účinnosť a obnoviteľné energie. Nárast u nich v tuzemsku očakáva 64 % respondentov. Čím ďalej väčšiu pozornosť si tiež získava metóda BIM modelovania, do ktorej predpokladá investíciu 52 % miestnych respondentov."Hoci odborníci z rôznych krajín majú ľahko odlišné preferencie, hlavné trendy, ktoré stavebným biznisom v oblasti nových technológií rezonujú, sa v zásade nelíšia. K nim okrem iného patrí aj možnosť využívania umelej inteligencie a virtuálnej či rozšírenej reality. To si uvedomuje celý rad odborníkov, Slovensko nevynímajúc. Investícia do týchto technológií očakáva 33 % a 35 % tunajších respondentov," vysvetľujea dodáva: "Technológie ako 3D tlač či automatizáciu a robotiku bude väčšina spoločností pôsobiacich v stavebníctve rozvíjať skôr okrajovo, aj keď v tuzemsku pôjde v porovnaní s ostatnými krajinami o nadpriemerných cca 30 %."Spektrum benefitov spojených s rozmachom digitalizácie v stavebníctve je široké. "Je potrebné rozlišovať medzi rôznymi možnosťami digitalizácie, ktoré existujú na trhu, pretože sa líšia čo do náročnosti zavedenia a výšky investície. Avšak sme presvedčení, že z každého, aj malého, technologického pokroku môže firma profitovať. Spoločnosti, ktoré začnú zvyšovať podiel investícií do technologických riešení už teraz, budú tými, ktoré v blízkej dobe budú dosahovať lepšie výsledky z hľadiska efektivity aj výkonnosti," hovorí. Napríklad 95 % odborníkov, ktorí softvér na riadenie stavebných projektov aktuálne využívajú, uvádza, že sa im vďaka jeho zavedeniu znížili náklady v rámci projektov. Celkovo 35 % respondentov usudzuje, že došlo k poklesu o 10 až 30 %, zatiaľ čo 33 % odhaduje zníženie v rozsahu 5 až 10 %.Prieskum spoločnosti PlanRadar prebehol v septembri 2023 v 15 krajinách sveta: na Slovensku, v Českej republike, Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Taliansku, Maďarsku, Rumunsku, Chorvátsku, Srbsku, Austrálii, Brazílii, a ďalej vo Francúzsku, Španielsku a vo Veľkej Británii. Dohromady sa ho zúčastnilo 1 326 respondentov. Kompletné výsledky prieskumu sú k dispozícii na stiahnutie tu PlanRadar je softwarové riešenie pre stavebných a realitných profesionálov pôsobiacich na báze SaaS (z anglického Software as a Service). PlanRadar je softwarové riešenie pre stavebných a realitných profesionálov pôsobiacich na báze SaaS (z anglického Software as a Service). Prostredníctvom aplikácie, ktorá je vhodná pre všetky prehliadače a všetky typy smart telefónov a tabletov (iOS, Android a Windows), je možné sledovať, zaznamenávať a zdieľať s vaším tímom akékoľvek informácie. Je možné ju využiť pre stavebnú dokumentáciu a dozor na stavenisku, riadenie porúch a úloh, odovzdávanie projektov, ich následnú správu a údržbu a pod.