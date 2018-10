Peruánsky súd zrušil milosť pre Fujimoriho, musí sa vrátiť do väzby

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lima 3. októbra (TASR) - Peruánsky najvyšší súd anuloval v stredu omilostenie exprezidenta Alberta Fujimoriho zo zdravotných dôvodov a prikázal mu návrat do výkonu trestu, píše agentúra AP.Bývalý peruánsky prezident Pedro Pablo Kuczynski udelil Fujimorimu milosť zvlani na Štedrý večer. Odporcovia však tvrdia, že to bol iba krok, ako si získať opozíciu a prežiť hlasovanie o impeachmente.Súd v stredu rozhodol, že milosť bola Fujimorimu udelená protizákonne. Príslušné orgány okamžite nariadili zatknutie 80-ročného exprezidenta a jeho vzatie do väzenia, aby si tam odpykal zostávajúcu časť z 25-ročného trestu.Exprezidenta v minulosti odsúdili za podiel na vraždách 25 ľudí počas jeho desať rokov trvajúcej vlády, ktorá sa skončila v roku 2000. Fujimoriho priaznivci tvrdia, že očistil krajinu od maoistckých povstalcov, odporcovia ho obviňujú, že umožnil porušovanie ľudských práv.Fujimori bol prezidentom Peru v rokoch 1990-2000. Počas svojho pôsobenia sa mu takmer úplne podarilo zlikvidovať maoistickú povstaleckú skupinu Svetlý chodník, ktorá krajinu terorizovala mnoho rokov. V roku 2009 ho súd usvedčil z porušovania ľudských práv v prípade zabitia 25 civilistov vládnymi eskadrami smrti a vymeral mu 25-ročný trest.