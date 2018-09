Peskov: Dodávky S-300 majú zaistiť bezpečnosť ruských vojakov v Sýrii

Hovorca ruského prezidenta Vladimíra Putina Dmitrij Peskov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 25. septembra (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov nechal v utorok bez odpovede otázku, za akých podmienok Rusko dodá sýrskej armáde raketový systém protivzdušnej obrany S-300. Dodal však, že dodávka do Sýrie sa uskutoční výlučne v záujme zaistenia bezpečnosti ruských vojakov pôsobiacich v tejto blízkovýchodnej krajine.Peskov súčasne zdôraznil, že dodávka S-300 nie je namierená voči tretím krajinám, uviedla agentúra Interfax.Na otázku, či v dôsledku dodávky komplexu S-300 nemôže v regióne dôjsť k vystupňovaniu napätia, Peskov podľa Interfaxu tiež neodpovedal.Ruský minister obrany Sergej Šojgu v pondelok oznámil, že Rusko v priebehu dvoch týždňov dodá sýrskej armáde raketový systém protivzdušnej obrany S-300, a to v rámci posilnenia jej bojových spôsobilostí.Systém je podľa Šojgua schopný zachytiť letecké útočné zbrane do vzdialenosti viac ako 250 kilometrov a zasiahnuť súčasne niekoľko vzdušných cieľov.Okrem toho, ako poznamenal, budú veliteľské stanovištia a samotné jednotky sýrskej protivzdušnej obrany vybavené ruskými automatizovanými systémami riadenia, ktoré okrem iného zaručia identifikáciu ruských lietadiel.Správe o dodávke komplexu S-300 sa objavila týždeň po tom, ako sýrska raketa nad Stredozemným morom zostrelila ruské prieskumné lietadlo Il-20. Zahynulo všetkých 15 osôb na palube.Bezprostredne po incidente Rusko zo zodpovednosti za zostrelenie svojho lietadla obvinilo Izrael. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že ruským lietadlom pripravujúcim sa na pristátie sa v čase incidentu kryli izraelské stíhačky F-16, ktoré boli na misii s cieľom zaútočiť na objekty v sýrskej provincii Lázikíja.