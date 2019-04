Peskov: V Muellerovej správe nie je dôkaz o zásahoch Ruska do volieb

Na archívnej snímke prezident Vladimir Putin (vpravo) a hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 19. apríla (TASR) - Kremeľ v piatok uviedol, že zredigovaná verzia záverečnej správy osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera neobsahovala žiadne presvedčivé dôkazy o tom, že by Rusko zasahovalo do amerických prezidentských volieb v roku 2016. Informovala o tom agentúra AP.Putinov hovorca Dmitrij Peskov pred novinármi povedal, že", že Rusko zasahovalo do volieb v USA a dodal, že Moskva akékoľvek podozrenia odmieta.Peskov poukázal na to, že prezident Vladimir Putin podozrenia zo zásahov Ruska opakovane odmietal, keďže nikdya dodal, že táto správa je toho dôkazom.Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov zverejnilo vo štvrtok zredigovanú verziu záverečnej správy z vyšetrovania osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera v rozsahu 448 strán. Závery Muellera, bývalého riaditeľa amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), odovzdalo justičným výborom oboch komôr Kongresu a sprístupnilo verejnosti na svojej internetovej stránke.Trumpova vláda pristúpila k zverejneniu tejto dlho očakávanej správy, hoci nie v úplnej podobe, po tom, ako ju Mueller v marci doručil ministrovi spravodlivosti Williamovi Barrovi. Ten následne zhrnul najdôležitejšie závery v liste adresovanom Kongresu i verejnosti. Predstavitelia opozičnej Demokratickej strany však vtedy požadovali bezodkladné zverejnenie Muellerovej správy v plnom rozsahu.Americký minister spravodlivosti William Barr vo štvrtok po zverejnení zmienenej správy vyhlásil, že ruská vládado prezidentských volieb v USA, ale nezistilo sa, že by americkí občania vrátane osôb spojených s Trumpovou kampaňou boli vinní zo spolčenia sa s Ruskom.