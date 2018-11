Peskov vylúčil automatický návrat Kuríl pod správu Japonska

Na snímke Dmitrij Peskov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 18. novembra (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v nedeľu vylúčil automatické odovzdanie Kurilských ostrovov Japonsku. Informovala o tom agentúra Interfax.Vo vysielaní televízie Rossija 1 tak Peskov poprel dohady v ruských médiách aj špekulácie rozličných analytikov a spresnil, že žiadna separátna dohoda o odovzdaní Kurilských ostrovov Japonsku neexistuje a automatické odovzdanie tohto územia Japonsku tiež nie je možné.Peskov v súvislosti s diskusiou o nárokoch na Kurilské ostrovy vyhlásil, že v tejto otázke je nutné dospieť ku kompromisu, ktorý by nemal byť v rozpore so záujmami Ruska a Japonska.Dodal, že rokovania o uzavretí mierovej zmluvy medzi Ruskom a Japonskom sa budú viesť aj s ohľadom na záväzky Japonska k jeho spojencom. Spresnil, žePodľa Peskova ide o dôležitú tému. Vysvetlil, že Rusko sa poučilo z minulosti - pripomenul otvorenosť ZSSR z éry sovietskeho exprezidenta Michaila Gorbačova, kontakty s Nemeckom a USA, ale súčasne ajPeskov však súčasne vyjadril optimizmus, že napriek zložitým vzťahom s Japonskom sa podarí dospieť k mierovej dohode - podobne ako svojho času s Čínou.Ruský prezident Vladimir Putin sa minulý týždeň v Singapure stretol s japonským premiérom Šinzóom Abem. Putin neskôr vyhlásil, že Japonsko je pripravené vrátiť sa k rokovaniam s Ruskom na základe deklarácie z roku 1956. Putin však súčasne pripomenul, že táto deklarácia v niektorých bodoch nie je jasne formulovaná aInterfax vo svojej správe citoval informáciu japonského denníka Asahi Šimbun, ktorý napísal, že Abe počas rokovania s Putinom údajne sľúbil, že ak ruská strana prevedie časť Kurilských ostrovov na Japonsko, americké vojenské základne tam nebudú.Hovorca japonského ministerstva zahraničných vecí minulý týždeň informoval, že Abeho návšteva v Rusku by sa mala konať začiatkom budúceho roka.Kurilské ostrovy patria Rusku, avšak na ich južnú časť – ostrovy Kunašir, Iturup, Šikotan a Habomajské ostrovy – si robí nároky Japonsko, ktoré ich označuje za svoje Severné teritóriá. Tieto ostrovy anektoval v roku 1945 Sovietsky zväz a spor o ne bráni obom krajinám, aby uzavreli mierovú zmluvu.V roku 1956 bola podpísaná spoločná sovietsko-japonská deklarácia, ktorá ukončila vojnový stav, pričom sa obe krajiny zaviazali pokračovať v rokovaniach s cieľom uzavrieť mier. Následne mal ZSSR Japonsku vrátiť Habomajské ostrovy a ostrov Šikotan.Platnosť tejto deklarácie Rusko v roku 2004 potvrdilo, ale Japonsko požaduje aj vrátenie ostrovov Kunašir a Iturup. Štatút Kurilských ostrovov je naďalej sporný, čo je hlavná prekážka úplnej normalizácie vzájomných vzťahov Japonska a Ruska.