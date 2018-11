Pesti Srácok: Opoziční politici hrozia Orbánovi pre azyl Gruevskému

Maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 22. novembra (TASR) - Maďarskí opoziční politici sa predháňajú v tom, kto sa dokáže viac vyhrážať predsedovi vlády Viktorovi Orbánovi za to, že Maďarsko udelilo utečenecký štatút expremiérovi Macedónska Nikolovi Gruevskému. Uviedol to vo štvrtok provládny spravodajský server Pesti Srácok.Gruevski, ktorého v máji tohto roku odsúdili v Macedónsku na dva roky väzenia v jednej z jeho korupčných káuz, v utorok na Facebooku potvrdil, že maďarský Úrad pre prisťahovalectvo a občianstvo (BÁH) posúdil pozitívne jeho žiadosť o štatút politického utečenca.cituje server expremiéra a predsedu Demokratickej koalície (DK) Ferenca Gyurcsánya, ktorý situáciu komentoval na Facebooku.komentoval András Fekete-Győr, líder mimoparlamentného Hnutia Momentum.Europoslanec za Maďarskú socialistickú stranu (MSZP) a šéf delegácie MSZP-DK v Európskom parlamente István Ujhelyi na Twitteri poznamenal, že väzenie nie je príjemným miestom pre nikoho, avšak kriminálnici ako Gruevski a Orbán tam patria.Webová stránka Pesti Srácok poznamenala, že všetky tieto vyhlásenia by vzhľadom na osoby, ktoré sú ich autormi, bolo možné brať len ako zlý vtip - avšak príklady Ukrajiny i Macedónska varujú pred spôsobmi cudzích tajných služieb a diverzantmi, ktorí dokážu zvrhnúť aj demokraticky zvolenú silnú vládu.