Pestovatelia sú pripravení zásobiť trh zemiakmi, ich cena už klesá

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lúčny Dvor 12. júna (TASR) – Slovenskí pestovatelia zemiakov potrebujú finančné zdroje na budovanie závlah a skladových kapacít. V prípade lepšej a flexibilnejšej podpory zo strany štátu by podľa ich vyjadrení dokázali zabezpečiť úplnú sebestačnosť Slovenska v spotrebe zemiakov. Stopercentné pokrytie domáceho dopytu by podľa pestovateľov mohlo zároveň eliminovať riziko prudkého rastu cien zemiakov, k akému došlo v posledných dňoch, keď ich cena stúpla o takmer 60 percent.Podľa slov predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emila Macha klesli zberové plochy zemiakov na Slovensku na 7500 hektárov, na ktorých sa vyprodukuje necelých 150.000 ton zemiakov ročne. Pre zabezpečenie domácej spotreby zemiakov je potrebné rozšíriť ich pestovanie na 11.000 až 12.000 hektárov ročne.skonštatoval Macho.Producenti zemiakov vítajú najnovšie kroky ministerstva pôdohospodárstva, ktoré už vyhlásilo výzvu, v rámci ktorej pestovatelia môžu získať financie na budovanie závlah. Čoskoro by mala byť zverejnená aj výzva na rozširovanie skladovacích kapacít. Zároveň však dodávajú, že tieto kroky prichádzajú príliš neskoro.zdôraznil pestovateľ zemiakov a predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Bratislava Juraj Mačaj.V prípade, že by sa podpora slovenských pestovateľov vyrovnala s podporou ich kolegov v zahraničí, dokázali by podľa jeho slov plne pokryť spotrebu zemiakov na Slovensku. To by podľa Mačaja mohlo eliminovať aj skokový rast cien, k akému u nás došlo v týchto dňoch.povedal Mačaj.Pestovatelia sú podľa jeho slov v tomto období pripravení dodať na trh potrebné množstvo nových zemiakov.zdôraznil Macho.Ako pripomenul, slovenskí poľnohospodári sú pripravení dopestovať viac zemiakov, potrebujú však väčšiu podporu od štátu, aby mohli investovať do závlah a skladovacích kapacít.dodal Macho.