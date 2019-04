Pestovatelia žiadajú ministra práce o pomoc pri nedostatku brigádnikov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. apríla (TASR) - Pestovatelia špeciálnych poľnohospodárskych plodín sa listom obrátili na ministra práce sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera (Smer-SD), v ktorom ho žiadajú o pomoc. Hlavným problémom pestovateľov je nedostatok sezónnych zamestnancov. Navrhujú preto opatrenia, ktoré by zlepšili postavenie a konkurencieschopnosť ovocinárov, zeleninárov a vinohradníkov, ako aj ostatných pestovateľov. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).Pestovatelia špeciálnych podľa nej požadujú zrušenie alebo zmiernenie obmedzenia zamestnávať viac ako 30 % štátnych príslušníkov tretích krajín pre ovocinárov a zeleninárov v období zberu ovocia a zeleniny, ďalej urýchlené zavedenie možnosti zasielania informačných kariet elektronicky a určenie príslušnosti úradu práce podľa sídla spoločnosti, ako aj umožnenie požičiavania zamestnancov medzi jednotlivými farmármi bez zbytočnej byrokracie, respektíve s možnosťou uzatvorenia rámcových dohôd medzi farmármi.Farmári podľa Holéciovej tiež žiadajú možnosť rozšírenia povolenia sezónnej práce na 8 mesiacov, upravenie nočnej práce v poľnohospodárstve vo vybraných mesiacoch od 22.00 do 5.00 hod, ďalej zrušenie zodpovednosti poľnohospodárov za konanie agentúr dočasného zamestnávania, ako aj zníženie odvodového zaťaženia sezónnych pracovníkov.podčiarkol Marián Varga, predseda Ovocinárskej únie SR, ktorá je členom SPPK.Zberové plochy ovocných sadov aj zeleniny na ornej pôde podľa Holéciovej každým rokom ubúdajú. Nedostatok približne 500 sezónnych pracovníkov v blízkej budúcnosti ohrozuje vyše 5000 stálych pracovných miest a bude mať za následok výrazné zníženie produkcie ovocia a zeleniny. Ak sa s týmto stavom nezačne urýchlene niečo robiť, môže to priniesť fatálne dôsledky.skonštatoval Varga.Aj napriek negatívnemu vývoju v tomto odvetví je podľa Vargu potrebné uviesť, že najvýznamnejší členovia Ovocinárskej únie SR a Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska mali priemerný podiel osobných nákladov na pridanej hodnote od roku 2013 do roku 2017 na úrovni 42,3 %. Pritom podiel miezd na hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenska bol v roku 2014 na úrovni 37,59 % a v roku 2017 dosiahol 40,49 %. Údaje jasne ukazujú, že títo členovia sa nad priemerom Slovenskej republiky delia so svojím zamestnancami o vytvorenú pridanú hodnotu. Odmeňovanie zamestnancov je teda nadpriemerné.