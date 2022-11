Pet-friendly kancelárie, dobrovoľníctvo a dostatok krmiva pre domáce zvieratá na celý rok

1. Dobrovoľníctvo v útulkoch pre zvieratá

2. Priateľstvo k domácim zvieratám je nový štandard

3. Podpora zamestnancov pri adopcii domácich zvierat

Mars v tomto roku prispel v strednej Európe celkovo viac ako 1 300 dobrovoľníckymi hodinami na podporu svojich komunít, z toho približne 80 hodinami na Slovensku. Na Slovensku pomohol útulku Tuláčik, ktorý sa nachádza na strednom Slovensku, a nedávno zorganizoval pre svojich spolupracovníkov dobrovoľnícky deň, počas ktorého zamestnanci Marsu venovali svoj pracovný čas na podporu tohto útulku. V minulých rokoch navštívili spolupracovníci Marsu aj útulky v Hnúšti a Liptovskom Mikuláši."Momentálne potrebujeme všemožnú pomoc, nielen materiálnu, ale aj v dobrovoľníckych hodinách alebo jednoducho šírením informácií o našich psíkoch, ktorí potrebujú nový domov. Sme veľmi radi, že sme sa spojili s Marsom a ich zamestnanci nám pomohli tým, že nám a našim psíkom ponúkli svoj čas a energiu," dodáva zástupkyňa z útulku Tuláčik.Mars, majiteľ populárnych značiek krmiva pre psov, ako sú Pedigree a Cesar, je už viac ako desať rokov lídrom v zavádzaní kancelárií vhodných pre psov. S pandémiou, ktorá prináša neustály nárast počtu adopcií najmä psov, sa spoločnosť teraz snaží viesť k trendu pet-friendly kancelárií. A to nielen kvôli štvornohým priateľom, ale aj kvôli pohode zamestnancov a výhodám, ktoré to prináša celej organizácii. Veria, že kancelárie vhodné pre domácich miláčikov by sa mali stať novým štandardom kancelárskeho života. S prítomnosťou psov v kanceláriách sú zamestnanci nielen uvoľnenejší, ale taktiež vnímajú adopciu ako menej náročnú, v porovnaní s tým, že by museli nechať svojich chlpatých priateľov dlhšie samých doma.Okrem podpory útulkov pre domáce zvieratá, vzdelávania spotrebiteľov o výhodách adopcie a propagácie miest vhodných pre domáce zvieratá prostredníctvom svojej značky Pedigree sa Mars zaviazal podporovať aj svojich zamestnancov v adopcii. Tento rok tí zamestnanci z Marsu, ktorí si adoptovali psa z útulku, dostali zdarma pre svojho nového chlpatého kamaráta dostatok krmiva Pedigree na celý prvý rok.Zamestnankyňa z Marsu Denisa Šišovská zo Slovenska, ktorá si tento rok adoptovala psa v rámci misie Pedigree Adoption, hovorí: "Adopcia psa by podľa mňa mala byť premyslené a zodpovedné rozhodnutie. Preto aj keď som vždy chcela psa, dlho som sa bála urobiť tento obrovský krok. Minulý rok počas dobrovoľníckeho programu som sa rozhodla poskytnúť dočasný domov šteniatku, aby som pomohla preplnenému útulku. Po nejakom čase som si už nevedela predstaviť život bez psíka, a tak som si Izzy oficiálne adoptovala začiatkom tohto roka. Nielenže ma Mars povzbudil k dobrovoľníctvu, čo nakoniec viedlo k adopcii, ale dokonca mi celý rok poskytovali krmivo pre moju Izzy!"Pomôcť zvieracím kamarátom v útulku môže každý. Stačí vyvenčiť opusteného psa v rámci výletu alebo pri nákupe nezabudnúť vziať extra vrecko so zvieracími granulami. Na Slovensku je veľa útulkov. Zapojte sa aj vy rovnako ako spolupracovníci z Marsu.