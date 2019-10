Peter Bondra: Čas už nevnímam cez roky, ale cez sezóny

Na snímke bývalý slovenský hokejový reprezentant Peter Bondra. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. októbra (TASR) - Do histórie slovenského hokeja sa zapísal veľkými písmenami, pred vyše 17 rokmi sa pamätným gólom stal hokejovo nesmrteľným. Peter Bondra strelil víťazný gól vo finále Majstrovstiev sveta 2002 v Göteborgu do siete Ruska.Kariéru ukončil pred 12 rokmi, z verejného diania sa však nevytratil, skôr naopak. Zúčastňuje sa na exhibičných či charitatívnych akciách, zblízka sleduje dianie v slovenskom hokeji. Pohybuje sa medzi Slovenskom a zámorím. V rozhovore v rámci multimediálneho projektu TASR Osobnosti: tváre, myšlienky zdôraznil, že čas už nevníma cez roky, ale cez sezóny.K hokeju Bondru ešte viac pripútal aj syn Dávid, ktorý sa cez dve účasti na MS priblížil Kontinentálnej lige. O slovo sa medzičasom prihlásil aj Nicholas, ktorý sa zapojil do tréningového procesu HK Poprad. Bondra senior sleduje dráhu oboch synov, okrem iných aktivít sa intenzívne venuje aj práci v klube, v ktorom strávil podstatnú časť kariéry.Ja už čas nevnímam cez roky, ale cez sezóny (smiech). Preto viem povedať, že počas sezóny 2018/2019 som bol na Slovensku päťkrát.Už ani neviem, či som počas nej strávil viac času na Slovensku alebo v USA. Mal som totiž viac dôvodov prísť na Slovensko než v minulosti. Bol som zvedavý na syna Dávida, takisto aj na svetový šampionát, zúčastnil som sa na exhibícii počas Winter Classic, tých dôvodov bolo veľa. Na Slovensko každoročne chodievame na dlhšie počas leta a opäť sa tak stalo. Jedným z dôvodov bol aj charitatívny golfový turnaj, ktorý organizujem.Je to v niečom podobné ako hokej. Golf mi dáva niečo, čo som mal aj v hokeji. Nie je to ani tak adrenalín, ale skôr chcenie zlepšovať sa. Po kariére mi niečo také chýbalo. Našiel som to v golfe, ktorý sa navyše hrá v krásnom prostredí. Je to vždy pekný zážitok, ktorý prináša spojenie viacerých príjemných pocitov. Je tam to zlepšovanie sa, súťaživosť. Človek sa vďaka tomu stretne s mnohými ľuďmi a spozná zaujímavé miesta.V klube Washington Capitals spoluorganizujem hokejové podujatia pre starších pánov pod hlavičkou Washington Capitals Alumni Association. Sú to zväčša akcie charitatívneho významu. Občas musím trochu viac potrénovať, ale vždy je to najmä o zábave. Veľmi rád by som chodil na ľad častejšie, ale moje aktivity mi to nedovoľujú.Povedal som mu, aby si to najmä užil a aby sa usmieval. Išiel za hokejom na opačný koniec sveta. Dúfajme, že to nebude iba dovolenka.To mužstvo je už prakticky vyskladané, voľné sú možno 1-2 miesta. Asi to v jeho prípade nebude na prvú formáciu, ale do ďalších by sa to mohlo podariť. A ak aj nie, tak hlavu hore. Pokračovať môže inde.Má šancu sa ukázať. Myslím si, že jeho štartovacia pozícia je celkom dobrá, no ťažko povedať, aký typ hráča a na akú pozíciu hľadá čínske mužstvo. Dôležité je, aby ho videli v pozícii, v ktorej by im mohol pomôcť. Pre neho to však v žiadnom prípade nebude strata. Aj keby tam mal byť iba mesiac, môže mu to veľa dať.Uvidí iný kút sveta, stretne nových ľudí, možno sa mu otvoria nové možnosti. Čas ukáže, či podpíše kontrakt, alebo bude pokračovať inde. Vnímam to však veľmi pozitívne. V neposlednom rade bude aj pre neho zaujímavé porovnávanie sa s hráčmi KHL. Sám zistí, ako na tom je oproti nim. Myslím si, že ak dostane ponuku, tak môže absolvovať úspešnú sezónu.Prečo nie? Keď ako hokejista vstúpite na ľad, tak vám je jedno v akej krajine to je. Vždy chcete odovzdať najlepší výkon, sústredíte sa na svoju prácu a na to, aby váš tím vyhrával. To je všade rovnaké. Pre Dávida je to nová motivácia.Pred sebou má ešte dva roky štúdia. V rodine sme sa zhodli, že prioritou je štúdium. Nedávno sa začal vážne zaoberať myšlienkou, že bude zubár. Chytil sa toho, asi mesiac hodil k zubárovi v Amerike, aby vyzvedal a učil sa. Bol zvedavý na to, čo všetko to vyžaduje. Bavilo ho to, bol z toho nadšený.Uvidíme, čo bude s jeho hokejovou kariérou. To však nie je také dôležité. Ja ho v hokeji vždy podporím, ale rovnako tak vo všetkom, čo bude robiť. On sám si musí nájsť svoju cestu.Miro ukázal v pozícii generálneho manažéra výbornú prácu, hráči pod ním radi reprezentovali. Teraz je ešte vo vážnejšej pozícii. Počas troch rokov v pozícii GM zistil, čo treba robiť a akých ľudí zväz potrebuje, aby fungoval podľa Mirových očakávaní. Poznám ho ako chalana, ktorý dokončí svoju robotu a ak sa pustí do nejakého projektu, tak to bude robiť poriadne. Nepochybujem o tom, že máme lídra na správnom mieste.Priznávam, boli sme v konverzácii. K dohode však nedošlo, ja mám totiž svoju prácu, ktorá si vyžaduje, aby som sa jej plnohodnotne venoval. Žijem 29 rokov v USA, pracujem tam pre Washington Capitals a neviem si predstaviť, že by som ponúkanej pracovnej pozícii nedal sto percent. To by nefungovalo.Čas ukáže, ako sa veci napokon vyvinú. Ja však vždy, keď môžem, rád pomôžem slovenskému hokeju. Rád poradím, pomôžem, ale najlepšie bez oficiálnej funkcie. Skrátka, som k dispozícii.Je to takzvaný business development. Stretávam sa s ľuďmi, ktorí sú šéfovia rôznych firiem a s osobnosťami, ku ktorým sa bežný človek len tak nedostane. Spoločne hľadáme priestor, ako zapojiť ich firmy do nášho klubu tak, aby títo klienti boli vnímaní ako jeho súčasť.Spočiatku to bol pre mňa nový biznis, počas prvého roka som sa dosť učil. Som k dispozícii pre rôzne stretnutia, ktoré sú aj o presviedčaní klienta, že jeho investícia je na správnom mieste. Je pre neho potrebné, aby si uvedomil, že klub Washington Capitals mu dá všetko, čo potrebuje, aby sa ako sponzor vedel posúvať.Najmä vďaka vlaňajšiemu víťazstvu v Stanleyho pohári sme na tom po biznis stránke najlepšie, ako sme kedy boli. Je to zdravý biznis, ktorý ide vpred. Mnoho sponzorov chce byť súčasťou klubu, no pomôcť nám musí aj mužstvo.Myslím tým najmä na to, že by bolo dobré, keby sa onedlho podarilo druhé víťazstvo v Stanleyho pohári. Podľa mňa je veľká šanca ho získať, mužstvo máme naďalej silné. V porovnaní s tímom, ktorý v roku 2018 triumfoval, sme nespravili veľa zmien, najmä nie zásadných. Potrebujeme dostať sa do play off, získať sebavedomie víťazstvom v prvom kole a verím, že potom by to už išlo.Ja som presvedčený, že máme dosť kvalitné mužstvo na to, aby sa to podarilo. Naši fanúšikovia už na tom boli po 44 rokoch bez víťazstva tak zle, že už nám prestali veriť, a to už aj počas éry Alexandra Ovečkina.Víťazstvom sme si ich však opäť získali na našu stranu, úžasne ich to nadchlo. Okrem toho pribudlo mnoho nových ľudí, ktorí začali chodiť na naše zápasy. Náš biznis je na tom dobre a myslím si, že ešte máme potenciál prilákať nových sponzorov, ale aj zaujímavých hráčov.