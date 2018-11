Peter Bročka chce zlepšiť dopravu a zrekonštruovať Kamenný mlyn

Na archívnej snímke primátor Trnavy Peter Bročka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. novembra (TASR) - Primátorom Trnavy sa stal 36-ročný JUDr. Peter Bročka, LL.M., ktorý získal 62,82 percenta hlasov. Kandidoval ako nezávislý pod hlavičkou občianskeho združenia Za Lepšiu Trnavu.TASR prináša prehľad jeho programových téz.V oblasti automobilov a parkovania je jeho prioritou plán udržateľnej mobility mesta a revízia dopravného generelu. Chce pokračovať v intenzívnej rekonštrukcii ciest a chodníkov a vyhradiť niektoré parkovacie miesta na krátkodobé bezplatné zastavenie do 20 minút. Zjednodušiť by sa mali platby za parkovanie.Súčasťou Bročkovho programu je inteligentné riadenie križovatiek.uviedol Peter Bročka v predvolebnom rozhovore pre TASR. Postupne plánuje zavádzať rezidentské parkovanie v meste a doplnkové benefity pre držiteľov platnej parkovacej karty – predplatená MHD karta, možnosť bezplatne využívať mestský bikesharing a cyklovežu na úschovu bicykla.Primátor Trnavy má v pláne podporiť dochádzanie do škôl pešo a na bicykli vrátane rannej asistencie mestskej polície na priechodoch pre chodcov. Cyklotrasy by mali spojiť sídliská s centrom a všetky dôležité body v meste (školy, úrady, nemocnica, parky, športoviská a spádové detské ihriská). Mesto bude pokračovať v bezbariérových úpravách chodníkov a priechodov pre chodcov vrátane ich inteligentného osvetlenia. Súčasťou programu je rozšírenie bikesharingu, teda systému zdieľaných mestských bicyklov. MHD by mala mať na všetkých kľúčových uzloch a zastávkach elektronické informačné tabule.V oblasti životného prostredia chce Peter Bročka začleniť opatrenia na zmiernenie dosahov klimatických zmien priamo do územného plánovania mesta.uvádza Bročka vo svojom programe. Jeho súčasťou sú revitalizácia parkov aj nové plochy parkovej a rekreačnej zelene, rozširovanie kvetinových lúk a záhonov, či opatrenia na zadržiavanie vody, ale tiež nákup pozemkov v blízkosti mesta s perspektívou budúcej výsadby stromov, hájov a zalesňovania. Bročka má v pláne tiež monitoring striech budov vo vlastníctve mesta s cieľom umiestniť na ne solárne kolektory a fotovoltaické články.Vo sfére odpadového hospodárstva pribudnú na sídliskách polopodzemné kontajnery vybavené senzormi plnosti, vďaka ktorým sa bude optimalizovať ich vývoz. Primátor chce tiež zvýšiť percento separácie a recyklácie.V oblasti školstva plánuje mesto zabezpečiť viac asistentov učiteľov v materských a základných školách. Pre seniorov chce Bročka zriadiť centrum pre terénnu opatrovateľskú službu v rámci sociálneho centra. Mesto by malo pokračovať v obnovách vnútroblokov, v rekonštrukcii detských ihrísk, bude podporovať komunitné záhrady na sídliskách.V oblasti športu Bročka plánuje rekonštrukciu Mestského zimného štadióna a športových hál v správe mesta, respektíve mestských organizácií, pilotný projekt montovanej sídliskovej športovej haly, či rekonštrukciu kúpaliska v Kamennom mlyne.Primátor avizuje zvýšenie počtu poriadkových hliadok na sídliskách a väčšie motivačné ohodnotenie mestských policajtov.Na programe je kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia medzinárodným verejným obstarávaním založenom na Energy Performance Contract (EPC) – čo znamená, že vybraná spoločnosť zaručí mestu výšku dosiahnutých úspor, prostredníctvom ktorých sa financuje aj samotná rekonštrukcia.Napokon sú samostatnou kapitolou Bročkovho programu inovácie ariešenia, ku ktorým patrí aj postupná elektronizácia agendy mestského úradu – sprístupnenie čo najväčšieho rozsahu agendy úradu v elektronickej podobe, aby sa minimalizovali osobné návštevy úradu.