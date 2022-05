Peter Cehlárik opúšťa KHL, podpísal zmluvu so Švajčiarskym majstrom

Výborný prehľad v hre

24.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik si našiel nového zamestnávateľa. Dvadsaťšesťročný Žilinčan sa podpísal zmluvu na dva roky s úradujúcim dvojnásobným švajčiarskym majstrom EV Zug."Peter je ideálnym hráčom, ktorý zaplní posledné voľné miesto pre zahraničnú posilu v našej zostave. Má výborný prehľad v hre a veľmi dobrú strelu," povedal o slovenskom reprezentantovi generálny manažér klubu Reto Kläy, citoval ho oficiálny web EV Zug.Cehlárik pôsobil v sezóne 2021/2022 v nadnárodnej Kontinentálnej hokejovej lige. V drese ruského Avangardu Omsk odohral 39 zápasov základnej časti KHL so ziskom 25 kanadských bodov (14+11) a v trinástich dueloch play-off nazbieral 12 asistencií, druhý najvyšší počet zo všetkých hráčov v súťaži. Omsk vypadol v semifinále Východnej konferencie v sedemzápasovej sérii proti Metallurgu Magnitogorsk. Skúsený slovenský krídelník pomohol reprezentácii Slovenska dvoma gólmi a dvoma asistenciami v siedmich stretnutiach k zisku bronzu na februárových ZOH v Pekingu.Víťaz Hokejovej ligy majstrov z roku 2015 so švédskym klubom Lulea HF je odchovanec žilinského hokeja. V roku 2013 ho draftoval tím Boston Bruins do zámorskej NHL z 90. miesta, v zámorskej profilige odohral 40 zápasov s bilanciou päť presných zásahov a šesť gólových prihrávok."Medvede" vlastnia jeho hráčske práva aj pre nasledujúci ročník. Cehlárik absolvoval spolu viac ako 200 duelov vo švédskej SHL, hrával v nej za Lulea HF aj za Leksand IF. Slovensko reprezentoval na dvoch juniorských a dvoch seniorských svetových šampionátoch. Na konte má aj bronz z MSJ 2015.